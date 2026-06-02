Monte la Reina, un impacto en el PIB anual provincial 83 millones que llegará con retraso: "¿Puede Zamora permitirse el lujo de que las cosas sean tan lentas?"

El curso de extinción universitaria de la UNED de Zamora "Deslocalizando la Defensa. Posibilidades y desafíos de los emplazamientos militares en las zonas rurales" ha servido en su jornada inaugural de este martes para poner de relieve las posibilidades que supondrá el futuro acuartelamiento de Monte la Reina. Pero también para advertir de que es necesario estar preparados desde el punto de vista de las infraestructuras para la llegada de esos 1.400 militares y sus familias, ya que de ello dependerá en parte que se queden aquí o bien que opten por vivir fuera, aunque tengan su destino laboral en el campamento militar del término municipal de Toro.

Más allá de ello y de otros aspectos desgranados en la inauguración por los directores del curso, Antonio Rodríguez y María Gómez, y por el vicepresidente de la Diputación Víctor López de la Parte, la primera mesa redonda de las jornadas ha permitido reunir a distintos agentes sociales de la provincia para reflexionar sobre el acuartelamiento.

En esa mesa redonda se ha sentado, entre otros, el director de Comunicación de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, que ha recordado que el proyecto militar fue uno de los primeros proyectos reivindicados desde Zamora10, hace ya casi diez años. Además, la propia entidad de crédito zamorano a la que representa impulsó hace ahora un lustro un estudio económico que determinó que el acuartelamiento podía tener un impacto anual en el Producto Interior Bruto provincial de 83 millones de euros, y generar una recaudación impositiva de otros 35 millones de euros cada año cuando estuviera en funcionamiento.

Antonio Rodríguez, María Gómez Escarda y Víctor López de la Parte, en la inauguración del curso. / Víctor Garrido

Consciente de la importancia del proyecto, la propia Caja Rural de Zamora llegó a ofrecer en 2020 el primer millón de euros para la inversión necesaria en Monte la Reina y a ofrecer la financiación económica del proyecto sin cobro de intereses. Sin embargo, han pasado seis años y aunque ya están en licitación la mayoría de las obras el cuartel sigue sin ser una realidad pese a los indicadores demográficos y socioeconómicos negativos de la provincia. "La reflexión es si Zamora se puede permitir el lujo de que las cosas sean tan lentas", indica el Dircom de Caja Rural, Narciso Prieto, que admite que va a ser un proyecto importante y bueno para la provincia. Aun así, por si solo no es suficiente como proyecto para revitalizar Zamora y haría falta un impulso mayor tanto a él como a otras iniciativas para la provincia, "con plazos y presupuestos más concretos y rápidos en el tiempo" para ellas.

Impacto económico

Cuando hace cinco años se presentó el estudio de la consultora KPMG encargado por Caja Rural, se llegó a formar una comisión integrada por distintos agentes sociales para hacer un estudio de necesidades e impulsar las necesarias para la llegada de los militares. Sin embargo, cinco años después y sin los deberes hechos, el curso de la UNED ha vuelto a incidir en ello, en la importancia de que la provincia se prepare para la llegada de esos 1.400 militares y sus familias.

Luis Camarero Rioja y María Gómez Escarda, en la primera conferencia de las jornadas. / Víctor Garrido

Al respecto, la codirectora del curso María Gómez Escarda, que atesora dos décadas de experiencia como investigadora especializada en temas de Defensa, subraya que es necesario que se ofrezcan escuelas, servicios sanitarios, a la dependencia y, sobre todo un transporte adecuado, para "hacer atractivo que se desplacen también las familias de los militares", para lo que también sería bueno que se facilite el teletrabajo de las parejas de los militares, entre otras medidas.

Como ventajas que favorecen esa llegada de militares, Gómez Escarda menciona los precios de la vivienda, muy inferiores aquí que en ciudades como Madrid, y la calidad de vida en cuanto a desplazamientos que puede haber en las grandes ciudades.