Un millón de euros para la renovación de calles y mejora de aceras en San Lázaro de Zamora, y ya van cuatro en toda la ciudad

El Ayuntamiento de Zamora acaba de aprobar en Junta de Gobierno Local un nuevo proyecto de renovación de pavimentos y mejora de aceras en la ciudad y con este nuevo proyecto son ya cuatro los millones de euros que se van a ejecutar para este fin. A ellos hay que sumar otros dos millones que se destinan al actual contrato de mantenimiento de aceras, cuyos operarios pueden verse en distintas zonas de la ciudad, especialmente en las calles peatonales del centro, acometiendo arreglos de baldosas.

El nuevo proyecto al que ha dado el visto bueno la Junta de Gobierno Local es el del barrio de San Lázaro. La intervención se ejecutará durante ocho meses una vez que se inicien las obras y el equipo de Gobierno municipal confía en que pueda estar terminada antes de que en mayo del próximo año concluya el actual mandato en el Ayuntamiento. Para ello queda aún por dar un paso más sacando a licitación las obras en la Plataforma de Contratación del Sector Público, algo que se hará próximamente.

Las calles del barrio incluidas en la renovación integral de aceras son Ángeles, Santa Inés, El Bosque, Santa Cecilia, El Sol y Manuel Fernández, a las que se suman dos del entorno del colegio Juan XXIII como son las de Río Aliste y Río Conejos.