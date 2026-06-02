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Un millón de euros para la renovación de calles y mejora de aceras en San Lázaro de Zamora, y ya van cuatro en toda la ciudad

El Ayuntamiento apruebe en Junta de Gobierno Local el proyecto de la actuación en ese barrio, con trabajos que se prolongarán durante ocho meses y se esperan concluir en el actual mandato municipal

Imagen de archivo de la calle Río Conejos, junto al Colegio Juan XXIII, una de las que se renovarán las aceras.

Imagen de archivo de la calle Río Conejos, junto al Colegio Juan XXIII, una de las que se renovarán las aceras. / J. F. (Archivo)

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Alberto Ferreras

Zamora

El Ayuntamiento de Zamora acaba de aprobar en Junta de Gobierno Local un nuevo proyecto de renovación de pavimentos y mejora de aceras en la ciudad y con este nuevo proyecto son ya cuatro los millones de euros que se van a ejecutar para este fin. A ellos hay que sumar otros dos millones que se destinan al actual contrato de mantenimiento de aceras, cuyos operarios pueden verse en distintas zonas de la ciudad, especialmente en las calles peatonales del centro, acometiendo arreglos de baldosas.

El nuevo proyecto al que ha dado el visto bueno la Junta de Gobierno Local es el del barrio de San Lázaro. La intervención se ejecutará durante ocho meses una vez que se inicien las obras y el equipo de Gobierno municipal confía en que pueda estar terminada antes de que en mayo del próximo año concluya el actual mandato en el Ayuntamiento. Para ello queda aún por dar un paso más sacando a licitación las obras en la Plataforma de Contratación del Sector Público, algo que se hará próximamente.

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Las calles del barrio incluidas en la renovación integral de aceras son Ángeles, Santa Inés, El Bosque, Santa Cecilia, El Sol y Manuel Fernández, a las que se suman dos del entorno del colegio Juan XXIII como son las de Río Aliste y Río Conejos.

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