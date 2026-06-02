El grupo de teatro del Colegio Nuestra Señora del Rocío vuelve a brillar sobre el escenario por una buena causa

La representación de "Atrapados en el Museo", a cargo del grupo de teatro Patio de Butacas del Colegio Nuestra Señora del Rocío – Amor de Dios, reunió el 1 de junio a numerosas familias, alumnos y miembros de la comunidad educativa en una jornada marcada por la convivencia, la cultura y la solidaridad.

La función, preparada con dedicación y entusiasmo a lo largo de todo el curso, permitió al público disfrutar de una divertida historia sobre un grupo de estudiantes que quedan encerrados tras extraviarse en una excursión, coincidiendo por casualidad con unos ladrones que planean robar una joya egipcia.

La banda del Colegio Nuestra Señora del Rocío de Zamora antes del inicio de la representación. / Victor Garrido / LZA

Además, tuvo un importante carácter benéfico, ya que la recaudación obtenida mediante la venta de entradas se destinó a la asociación Corriendo por el Corazón de Hugo, que trabaja para impulsar la investigación y dar visibilidad a las enfermedades raras. El fundador de la misma, Raúl Vara, fue el encargado de dirigirse al público presente para agradecer la iniciativa y explicar los orígenes y objetivos de la asociación zamorana.

Tras las emocionadas palabras del presidente de Corriendo con el Corazón por Hugo, los integrantes de la banda de música del centro educativo se subieron al escenario para interpretar varias piezas musicales.

Representación de la obra "Atrapados en el Museo" por el grupo de teatro del Colegio Nuestra Señora del Rocío de Zamora / Cedida / LZA

Tras ellos, llegó el momento de la esperada representación en la que el esfuerzo de los integrantes del grupo de teatro escolar se vio recompensado con la excelente acogida del público. Las ingeniosas interpretaciones de las jóvenes actrices lograron arrancar numerosas risas entre los asistentes y fueron premiadas con cálidos y prolongados aplausos al finalizar la representación.

Un instante de la representación. / Cedida

Función que hizo del teatro no solo en una actividad artística y educativa, sino también una oportunidad para apoyar a las personas con enfermedades raras y a sus familias. Por todo ello, desde el Colegio Nuestra Señora del Rocío expresaron su agradecimiento por la implicación de actores, familias, voluntarios, colaboradores y asistentes. "Gracias a su participación, el teatro se convirtió una vez más en una herramienta educativa capaz de transmitir valores, fomentar la convivencia y generar oportunidades para ayudar a quienes más lo necesitan", reiteraron.

Representación del grupo de teatro del Colegio Nuestra Señora del Rocío de Zamora. / Cedida / LZA

Asimismo, desde la dirección del centro educativo emplazado en el barrio San José Obrero de la ciudad de Zamora, agradecieron al Seminario San Atilano y a la Diócesis de Zamora "su colaboración y generosidad al facilitar el uso de sus instalaciones para la representación de esta obra solidaria".

Actividad que refleja "el compromiso de nuestro colegio con una educación basada en los valores del Evangelio, la cercanía y el servicio a los demás, formando personas comprometidas con la construcción de una sociedad más humana, justa y solidaria", afirman.