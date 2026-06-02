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Encuentro

Francisco Vázquez realiza su primera visita institucional a la Diputación de Zamora tras asumir la Presidencia de las Cortes

La institución ha obsequiado al presidente de las Cortes de Castilla y León con una réplica de El Bote de Zamora

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, recibe al presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, recibe al presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez. / Cedida / LZA

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L. G. M.

Zamora

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, ha recibido este martes al presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez Requero, en una visita institucional con motivo de su reciente acceso al cargo al frente del Parlamento autonómico. En el encuentro también ha participado el vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte.

La recepción oficial se ha desarrollado en el Palacio de La Encarnación, sede de la institución provincial, donde Francisco Vázquez ha firmado en el Libro de Honor de la Diputación de Zamora como muestra de reconocimiento y recuerdo de su visita.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, recibe al presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, recibe al presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez. / Cedida / LZA

Como gesto institucional, Javier Faúndez ha hecho entrega al presidente de las Cortes de una réplica de El Bote de Zamora, uno de los símbolos representativos del patrimonio histórico y cultural de la provincia.

Noticias relacionadas y más

El acto ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Palacio de La Encarnación y se enmarca en la ronda de contactos institucionales que Francisco Vázquez está llevando a cabo tras asumir la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, con el objetivo de reforzar la colaboración entre las distintas administraciones de la Comunidad.

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