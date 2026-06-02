Diputación y Cáritas lanzan un campamento intensivo para formar a 20 nuevos monitores de tiempo libre

Facilitar el acceso a una formación muy demandada por los promotores de campamentos como por empresas que trabajan con menores y organizan actividades de ocio es el principal objetivo del curso impulsado por Cáritas Diocesana de Zamora con la colaboración del área de Juventud de la Diputación Provincial.

Una nueva oportunidad formativa dirigida a todos aquellos que quieran obtener el título oficial de monitor de tiempo libre. "Es imprescindible que nuestra juventud esté formada y que quienes participan en campamentos y talleres estén lo mejor atendidos posible", destacó el diputado de Juventud y Deportes, Juan del Canto.

La formación se desarrollará en modalidad intensiva en un campamento en las instalaciones de Cáritas en Lago de Sanabria. "Se trata de un curso de cinco días en un entorno privilegiado", comentó el director de la escuela de tiempo libre de Cáritas, Azemur, David Marcos.

Cinco días intensivos, del 24 al 28 de julio, a los que se sumará un periodo de teleformación para completar las horas obligatorias del título oficial. Las plazas están limitadas a veinte y el precio de la matrícula es de 100 euros. Un importe "muy accesible gracias al apoyo de la Diputación de Zamora", apuntó Marcos.

Veinte nuevos monitores titulados que podrán trabajar en campamentos, actividades municipales y entidades sociales. "Educar en tiempo libre es primordial", apreció el responsable de Cáritas, quien destacó la figura del monitor como referente para los niños y niñas. Además, Marcos destacó que esta formación contribuye a fijar población joven en la provincia. "Hablamos mucho de despoblación, pero iniciativas como establecen nuevas líneas para poderse construir un futuro en Zamora", pronunció.

Primera edición en formato intensivo, que auguran tendrá una buena respuesta completándose rápidamente las veinte plazas disponibles gracias al precio reducido, la brevedad del curso y la facilidad de compatibilizarlo con los estudios al ser en temporada estival.