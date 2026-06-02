Más de cuarenta actividades culturales en Zamora para el mes de junio

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte impulsa en junio 41 actividades culturales en Zamora dirigidas a todos los públicos, entre las que destacan once exposiciones y aperturas expositivas, ocho propuestas musicales y escénicas, cinco conferencias, cuatro actividades literarias, seis actividades formativas para adultos y siete propuestas infantiles repartidas entre museos, bibliotecas, archivos y espacios culturales de la capital y la provincia. La oferta combina, creación contemporánea, divulgación, música y tradición popular.

La programación expositiva destaca con propuestas que abarcan desde la antropología y la tradición popular hasta la abstracción artística. El Museo Etnográfico de Castilla y León continúa exhibiendo los trabajos del taller “Dibujando en comunidad. Taller de plumilla”, fruto de diez años de actividad formativa y artística desarrollada en el centro. En la misma línea, acoge la exposición internacional “Máscaras. Símbolos de identidad”, dedicada al valor ritual de España y América. El mismo espacio presenta además “Miradas de fuera a dentro. 65 años de investigación antropológica en Castilla y León e historia gráfica de la antropología en España (1960-2025)”, una muestra que contribuye al conocimiento de la vida cotidiana en el medio rural.

Descubrir el Archivo Histórico

La actividad divulgativa incluye recorridos guiados con motivo de la Semana Internacional de Archivos. El Archivo Histórico Provincial de Zamora organiza visitas didácticas a sus instalaciones y presenta la exposición “Gabinete de curiosidades. Una mirada distinta del protocolo notarial”. Por su parte, el Museo de Zamora propone recorridos temáticos como “Encuentros en el Museo” y “Diálogos: huellas”, que relacionan piezas arqueológicas con el arte contemporáneo.

La música oferta una programación variada que incluye conciertos de piano, flauta travesera, música barroca y repertorio venezolano en la Biblioteca Pública de Zamora, además de actuaciones dentro de la Red de Circuitos Escénicos en diferentes municipios de la provincia. Entre las propuestas destaca la presentación del disco "Un piano entre libros", del músico Diego Fernández Magdaleno.

Conferencias, lectura y talleres

La Biblioteca Pública concentra también buena parte de la actividad con conferencias sobre historia, arte, salud mental y actualidad internacional, así como encuentros de lectura y presentaciones de libros de autores como Juan Prieto Altamira, Luis Ramos o José Miguel Barrios Miano.

La programación formativa continúa reforzando la participación ciudadana con talleres de dibujo con plumilla, ajedrez y ocio digital, además de propuestas educativas para adultos y mayores.

Para los más pequeños

En el ámbito infantil y familiar, la agenda incluye cuentacuentos, talleres creativos y actividades vinculadas a las tradiciones populares, como el taller "Cómo entrenar a tu dragón", centrado en la simbología de La Tarasca. Precisamente, una de las citas más singulares será la salida de La Tarasca del Corpus Christi, que recorrerá las calles del casco histórico siguiendo una tradición profundamente arraigada en la ciudad.

La Tarasca, en las calles del casco antiguo de Zamora. / A. P. (Archivo)

Con esta programación, la Junta reafirma en Zamora su compromiso con una cultura cercana, diversa y accesible, capaz de fomentar la participación ciudadana en toda la provincia.