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La conexión zamorana del caso Plus Ultra: la nueva abogada del presunto testaferro de Zapatero

Este es el vínculo de la supuesta trama del PSOE con Zamora

Las claves de la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra

Las claves de la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra

LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

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Isabel Rodríguez

El caso Plus Ultra sigue acaparando titulares mientras la Justicia sigue su curso para esclarecer el caso. El pasado 19 de mayo, José Luis Rodríguez Zapatero fue imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el rescate de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros de dinero público.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha desarrollado una operación en la que han registrado la oficina del expresidente del Gobierno en Ferraz y otras tres empresas, una de ella Whathefav S.L., propiedad de las hijas del expresidente del Gobierno.

Además, ya el año pasado, en concreto en diciembre, la UDEF detuvo al presidente de Plus Ultra Líneas Aéreas Julio Martínez Sola. Y aquí viene la conexión del caso Plus Ultra con Zamora. Entre los arrestados se encontraba el empresario alicantino Julio Martínez Martínez a quien el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llamaba de forma amistosa "Julito".

09/04/2026 El empresario Julio Martínez (d) comparece ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). Martínez ha sido citado por el PP que le señala como &quot;posible testaferro&quot; del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y que está investigado en la causa por el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra. POLITICA Carlos Luján - Europa Press

El empresario Julio Martínez comparece ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado / Carlos Luján - Europa Press / Europa Press

Este empresario, al parecer, era "la persona de confianza" del expresidente del Gobierno que ejecutaba sus órdenes y se reunía con los clientes de la "boutique financiera". Es decir, "Julito" era el "tocayo" del presidente de Plus Ultra que actuaba como "lacayo" de Zapatero. Durante un registro, la Policía encontró 286.070 euros en la casa de "Julito" en sobres que estaban escondidos en bolsas de viaje en el salón, un neceser, la encimera del baño, una caja de vasos, un radiador de la calefacción, cajoneras etc. 

La nueva abogada de 'Julito': María Dolores Márquez de Prado

Recientemente, el empresario Julio Martínez Martínez ha "fichado" como abogada a María Dolores Márquez de Prado tras la renuncia de su anterior abogado, Bernardo del Rosal, por "diferencias irreconciliables" con su estrategia de defensa.

Pero, ¿quién es Márquez de Prado? María Dolores posee una dilatada experiencia que también pasó por la Audiencia Nacional, donde trabajó como fiscal durante más de 17 años, antes de saltar al Tribunal Supremo.

Comparte despacho profesional -Gómez de Liaño Márquez de Prado Abogados- con su marido, Javier Gómez de Liaño, quien fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y juez de la Audiencia Nacional antes de pasar a la abogacía.

Ambos asumieron en 2013 la defensa de la familia Bárcenas en el caso Gürtel: él representaba al extesorero del PP y Márquez de Prado a su mujer, Rosalía Iglesias.

Asimismo, a lo largo de estos años, Márquez de Prado también ha ejercido la defensa en otras causas mediáticas de la Audiencia Nacional, como el caso Nummaria, donde representó durante un tiempo al protagonista de 'Cuéntame cómo pasó', Imanol Arias, o el caso Villarejo.

Pero a muchos zamoranos su nombre resultará conocido por su vínculo personal con Javier Gómez de Liaño ya que su padre fue presidente de la Audiencia de Zamora y ha visitado Zamora en numerosas ocasiones. María Dolores Márquez de Prado era conocida por formar parte del grupo de "fiscales rebeldes" y ahora como abogada es especialista en pactos de sus clientes con la Justicia.

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