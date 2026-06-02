El colegio Corazón de María, nuevo Centro Educativo Sostenible de Zamora

El colegio Corazón de María ha obtenido el sello ambiental como nuevo Centro Educativo Sostenible, en el acto que ha tenido lugar en Valladolid y donde la Junta de Castilla y León ha concedido este galardón a nuevos colegios e institutos de la región.

Castilla y León cuenta con numerosos centros educativos que llevan a cabo programas estables de educación y gestión ambiental, en sintonía con la III Estrategia de Educación Ambiental de la Comunidad. Desde 2018, la Junta recompensa su esfuerzo otorgándoles este sello de calidad.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones y los directores generales de Innovación y Formación del profesorado, Luis Domingo González Núñez; y de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez Blázquez, han entregado este martes a veinte colegios e institutos este reconocimiento correspondiente al curso 2025-2026. Con estas últimas distinciones, Castilla y León cuenta ya con 138 centros docentes en los que la educación y la gestión ambiental “suponen un aspecto fundamental”.

Educación en valores

La educación ambiental, encuadrada en la educación en valores, está reconocida internacionalmente por su contribución a favorecer modelos de conductas más sostenibles, mediante metodologías activas, experiencias innovadoras y de contacto con el entorno. En este contexto, “el sistema educativo debe impulsar la sensibilización y formación del alumnado para que este adquiera las habilidades, actitudes y capacidades para afrontar los problemas de sostenibilidad actuales y los que van a surgir en el futuro”, señalan desde la Junta.

Acto de entrega de los premios / Cedida

A lo largo del curso, se ofrece a estos centros la oportunidad de participar en el programa de actividades didácticas de apoyo a la educación y gestión ambiental. Se trata de actuaciones organizadas provincialmente para promover el conocimiento y la conservación de la naturaleza más cercana, concienciar sobre los retos y problemas medioambientales del entorno y fomentar el compromiso de la comunidad educativa con la sostenibilidad. Para ello, se llevan a cabo talleres de naturaleza, exposiciones, concursos, gamificación, espectáculos de narración oral, entre otras.

Programas anuales de ayuda

Además, para facilitar la preparación de las candidaturas y para impulsar la mejora continua de los programas que desarrollan los centros reconocidos, las dos consejerías implicadas organizan anualmente el programa MOAI, basado en el asesoramiento individual y la formación de docentes.

En definitiva, este sello “refuerza los aspectos de contacto directo y de experiencia real del entorno, combinándolo con el conocimiento y la práctica de las acciones necesarias para su conservación y mejora”, se destaca. Además, la exigencia de contar con programas permanentes de educación y gestión ambiental, y que estos sean aprobados por los órganos de gobierno de los centros, “consigue una mayor calidad, una mayor efectividad y una mejor adecuación a las características particulares de cada centro”, se valora.