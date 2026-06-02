¿Qué coche nuevo te compras si eres zamorano? Esto dicen los datos de ventas

Híbrido y de marca asiática o europea conocida. Es el coche típico que prefieren los zamoranos, que casi han abandonado por completo el diésel y que empiezan a experimentar con modelos de las nuevas marcas de reciente irrupción en el mercado.

Las ventas de automóviles nuevos se han incrementado ligeramente en Zamora, de tal forma que al cierre del mes de mayo suman las 582 unidades, cifra que es casi un 2% superior (concretamente un 1,93%) a los vehículos vendidos en el mismo periodo del año anterior.

Llama la atención un dato: que los vehículos eléctricos e híbridos venden cuatro veces más que los de gasolina y diésel juntos. Así en lo que llevamos de año se han vendido en Zamora 101 coches de gasolina, diez diésel y 471 eléctricos o híbridos.

Marcas

Entre las marcas preferidas el líder indiscutible es un asiático, Toyota, que ha vendido 70 unidades en lo que va de año en Zamora, seguido por un europeo, Dacia, con 56. Ambas marcas registran un fuerte incremento de ventas en la provincia.

En tercera posición aparece Kia, con 49 automóviles vendidos, y a continuación Renault, con 43, Hyundai, con 41, MG con 36, Mercedes con 32, Seat con 31 y Mazda con 30.

Tras las marcas más populares empiezan a aparecer los nuevos actores, los nuevos modelos de marcas de reciente irrupción en el mercado, como Omoda, que ha vendido 23 coches, por delante de las tradicionales BMW, con 19, Volkswagen con 17 y Nissan, con 15.

Ebro, otra de las nuevas, llega a las diez unidades, justo por detrás de Cupra, con 14 y Audi, con 13.

Por debajo de la decena están Volvo (9), BYD (8), Citroën (7), Peugeot, Skoda y Tesla (6), Lexus (5), Evo, Ford, Jeep y Opel (4), Honda y Mini (3), Fiat, Porsche SWM y XPENG (2), y finalmente con una sola unidad BAW, Changan, Jaecoo, Leapmotor, Mitsubishi y Polestar.

Habrá que ver cuántas de estas nuevas marcas acaban por hacerse un hueco en el mercado español, y la evolución, también, en la provincia de Zamora, donde llama la atención las pocas ventas de algunas de las marcas de automóviles tradicionales.

Según el análisis de los fabricantes de automóviles, "las familias siguen apostando por el híbrido convencional como primera opción con el 46%, y la electrificación se mantiene por encima del 20% otro mes más. Veremos cómo se comporta el mercado si continúa la guerra en Irán y si se genera más inestabilidad en los precios de la energía".