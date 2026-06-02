Cerca de 600 estudiantes zamoranos se enfrentan a la PAU desde este martes

Un total de 598 estudiantes de 2º de Bachillerato de Zamora se enfrentan desde este martes, y durante tres jornadas, a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Los alumnos deberán ir provistos del resguardo de matrícula y del DNI para su identificación. Para el acceso al aula se realizará el llamamiento de los estudiantes por su nombre y apellidos, comprobando su DNI, y se les entregará la ficha provisional.

Los jóvenes deberán ocupar el mismo lugar en el aula durante los días de las pruebas y no se podrá abandonar el aula hasta media hora después de comenzado el examen. Tampoco se permitirá entrar a un estudiante después de transcurridos los treinta minutos iniciales de cada prueba.

Sedes de los exámenes

Las pruebas tendrán lugar en la Escuela Politécnica Superior; en la Facultad de Educación; en el IES León Felipe, de Benavente; en el IES Cardenal Pardo Tavera, de Toro; y en el IES Valverde de Lucerna, de Puebla de Sanabria.

Asimismo, los estudiantes de Zamora capital se examinarán de Dibujo artístico II en el aula 300 y de Diseño en el aula 203 de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora y de Análisis Musical II en el Seminario P241 de la Escuela Politécnica Superior de Zamora.

Cifras del distrito universitario

En todo el distrito universitario de Salamanca se presentarán 2.840 estudiantes, 134 más que el pasado curso. El mayor número de alumnos registrados para su realización se encuentra en la provincia de Salamanca, con 1.625 alumnos y alumnas, seguida de Ávila, con 615, y, finalmente, Zamora, con los mencionados 598.

Las pruebas, que se celebrarán los días 2, 3 y 4 de junio, comenzarán a las 9 de la mañana, con el examen de Lengua Castellana y Literatura II, en las respectivas sedes de cada provincia.

La estructura de la PAU, así como la distribución horaria y de materias, será idéntica a la del curso pasado, manteniéndose el mismo modelo organizativo en las tres jornadas de exámenes.

Consulta de calificaciones

Los alumnos y alumnas podrán consultar las calificaciones el día 10 de junio a partir de las 10.00 de la mañana en la web de la USAL: https://www.usal.es/calificaciones-consulta-y-revision-examenes.

El periodo de solicitud de revisión de las calificaciones y visionado de los exámenes se ha fijado del 11 al 16 de junio.

La celebración de la convocatoria extraordinaria está prevista para los días 30 de junio y 1 y 2 de julio, y las calificaciones las conocerán el 7 de julio.