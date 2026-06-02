Buscan a Momo, la gata sin cola desaparecida en Zamora hace una semana: ¿Ayudas a sus dueños a encontrarla?
Tiene un año, una característica mancha blanca en el pecho y sus maullidos parecen los de un cachorro
Está esterilizada y tiene chip identificativo
Se llama Momo, es una gata y tiene una característica mancha blanca en el pecho aunque, sin duda, lo que más le distingue es que no tiene cola, de ahí que sea fácilmente reconocible. Lleva una semana desaparecida en Zamora y sus dueños, desesperados, piden colaboración ciudadana para encontrar al animal.
Se perdió en la zona de la calle Villalpando de la capital y es "huidiza pero nada agresiva". Sus maullidos son característicos porque "son similares a los de un cachorro". Tiene casi un año y es grande de proporciones.
Está esterilizada y cuenta con chip identificativo.
CONTACTO
Desde su desaparición, sus dueños hacen un llamamiento para que cualquier persona que la haya visto o pueda tener alguna pista contacte en el número 654 26 45 77
"Buscamos todos los días"
Sus dueños han lanzado la alarma ciudadana a pesar de que "buscamos todos los días por todas partes y no está", explican, desesperados. Desapareció "de la nada en un sitio en el que es imposible salir a la calle" y claman "ayuda" para encontrarla.
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