Arranca la modificación del plan del casco histórico de Zamora tras 26 años: menos restricciones para revitalizar la zona

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora ha dado este martes un paso que puede resultar decisivo a la hora de dibujar el futuro urbanístico de la ciudad, especialmente en su zona noble.

El actual Plan Especial del Casco Histórico tiene ya 26 años de vida y se ha demostrado que ha supuesto un lastre a la hora de atraer negocios y residentes a la zona, con algunas prescripciones que resultan casi absurdas en los tiempos actuales. De hecho, existen con la planificación vigente fuertes restricciones que dificultan el acceso a las telecomunicaciones de alta velocidad o incluso a las energías renovables en esa zona del casco urbano que abarca una amplia área que incluye desde la avenida Alfonso IX y las calles San Torcuato y Santa Clara hasta la Plaza Mayor, los Barrios Bajos, La Lana o el casco antiguo hasta la Catedral.

Por ello, el Consistorio ha aprobado el expediente de licitación del nuevo plan, con un plazo de redacción y trámites previos a su aprobación de 25 meses, a los que habrá que añadir los de los procesos de exposición pública o el tiempo que pueda tardar la Junta de Castilla y León en resolver la propuesta de cambios, por lo que la modificación definitiva podría retrasarse más tiempo y por ello se contemplan hasta cuatro años de vigencia, aunque serán dos años y un mes los de desarrollo de los trabajos.

La finalidad, según ha expuesto la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Zamora, Ana Belén González, es la de que esa planificación "deje de ser un problema para quienes viven en el casco histórico o para quienes quieren vivir y darle vida".

La redacción del primer borrador del nuevo Plan del Casco Histórico estará lista en un plazo de quince meses desde la adjudicación de la asistencia técnica. De cara a la elaboración del nuevo documento se abrirán procesos de participación ciudadana y también se atenderán las propuestas que transmitirá el Consistorio tras consultar a técnicos municipales y expertos como los colegios de arquitectos y de aparejadores.

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, flanqueado por el concejal de Obras, Pablo Novo; y la edil de Urbanismo, Ana Belén González, tras la Junta de Gobierno Local de este martes. / Víctor Garrido

Entre esas propuestas iniciales que realiza el equipo de Gobierno municipal figura la de levantar la mano en la restricción de no dejar instalar, por ejemplo, placas solares en el casco histórico, para que sí pueda hacerse cuando estas no afectan a la visión desde el exterior. Igualmente, se quiere flexibilizar la normativa en lo referente al cableado del casco antiguo para que pueda llevarse el acceso a internet a alta velocidad a todas las zonas de la ciudad.

Niveles de protección

Una vez que se apruebe definitivamente la modificación, los edificios de la zona con protección cuatro y cinco, que son la mayoría y los más bajos del escalafón, ya no requerirán del visto bueno de la Comisión Territorial Patrimonio a la hora de plantear una rehabilitación. En la actualidad, en los de nivel cuatro es necesario conservar la fachada y en los de nivel cinco se puede reconstruir pero debe hacerse exactamente igual de como estaba, lo que en ocasiones supone un problema porque al no poder desviarse ni un centímetro de lo que había en ocasiones hay problemas para meter aislamientos interiores.

El estudio de posibles usos provisionales para los solares, la revisión de las alturas para que no sea obligatorio alcanzar la máxima permitida y sea posible construir viviendas unifamiliares o la flexibilización de las condiciones para permitir garajes y ascensores son otras de las propuestas municipales para el nuevo Plan del Casco Histórico de Zamora.

Fases de la modificación del Plan Especial del Conjunto Histórico. / Víctor Garrido

Además, en el actual plan existen algunos edificios catalogados BIC (Bien de Interés Cultural) que sin embargo no tienen esta protección por parte de la Junta de Castilla y León, por lo que dejarán de tenerla también a efectos municipales.

El objetivo, según ha explicado Ana Belén González, es que ese plan "pase a ser una herramienta clara, comprensible y flexible" que haga posible acometer rehabilitaciones de edificios necesarias para vivir en ellos o emprender.