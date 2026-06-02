Alimerka dona el primer bonito rulado de Avilés, el "campanu" del mar, a Casa Betania de Zamora

Alimerka ha donado este martes a la Casa Betania de Zamora una parte de los primeros ejemplares de Bonito del Norte subastados este lunes en la Rula de Avilés.

La compañía ha vuelto a destacar al ser la primera en pujar por el conocido como “campanu del mar”, el primer bonito del Norte rulado en Avilés. En esta ocasión, adquirió la primera tina, de 89,5 kilos, a un precio de 398 euros por kilo, lo que supone un récord histórico.

El lote completo se ha destinado a siete entidades sociales vinculadas a los programas de la Fundación Alimerka con el objetivo de abastecer comedores sociales en Asturias y Castilla y León. Entre ellas se encuentran Casa Betania (Zamora), ASLECA (León), Cocina Económica de Oviedo, Cocina Económica de Gijón, el comedor social AMICOS (Mieres), Casa de Acogida San Vicente de Paúl (Burgos) y la Asociación Salud Mental El Puente (Valladolid). Con esta participación, la cadena reafirma su compromiso con las tradiciones locales y con la promoción de productos frescos y de calidad.

Alimerka cumple así una tradición que mantiene desde hace 28 años. Se trata de un acto simbólico que marca el inicio de la temporada de este producto y que refuerza su compromiso tanto con el sector primario como con las personas más vulnerables.

Con esta acción, Alimerka pone en valor la calidad del Bonito del Norte y refuerza su compromiso con el entorno, apoyando a entidades sociales que desarrollan una labor fundamental en la comunidad.

Compromiso con el sector pesquero

La adquisición del primer Bonito del Norte rulado en Avilés se ha consolidado como una tradición para Alimerka y como un gesto simbólico que pone en valor tanto la excelencia de uno de los productos más emblemáticos del Cantábrico como el esfuerzo diario de la flota pesquera asturiana. La apuesta por el producto fresco y de proximidad es una de las principales señas de identidad de Alimerka. Más del 80 % del pescado fresco comercializado en sus pescaderías procede de las rulas del Cantábrico, con especial protagonismo de la lonja de Avilés. El bonito es, además, uno de los productos más esperados cada verano por los clientes de la compañía.

Para garantizar la mejor experiencia de compra y el máximo asesoramiento al consumidor, los profesionales de pescadería de Alimerka reciben formación específica sobre Bonito del Norte, sus características y las mejores formas de preparación y conservación. Gracias a ello, pueden ofrecer a los clientes recomendaciones personalizadas, consejos de consumo y recetas adaptadas a sus necesidades.