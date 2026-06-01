Las 12 zonas de baño de Zamora pasan el examen: conoce dónde están y la calificación de la calidad de las aguas de cada una

Zamora mantiene las doce zonas oficiales de baño en ríos y embalses del pasado año, si bien la de Los Pelambres en la capital está pendiente de conocer los informes de la Junta para saber si la calidad del agua cumple con los parámetros iniciales suficientes como para ponerla en marcha.

De hecho, el pasado año no se llegó a poner en funcionamiento, aunque la idea municipal es que el lugar pueda ser zona de baño y de hecho algunas de las adaptaciones de vestuarios en la zona se han llevado a cabo con este fin.

Calificación de las zonas de baño de ríos, lagos y embalses de Zamora / JCyL

A expensas de lo que suceda con la zona de baño en el río Duero, que acabó la pasada temporada sin clasificación en la calidad de sus aguas, el resto de las zonas reconocidas por la Junta se encuentran en un buen momento, lo que demuestra el gran trabajo llevado a cabo por los distintos ayuntamientos para tener a punto estas dotaciones, muy utilizadas durante el estío.

Así, frente a otros años, donde había zonas de baño con malas calificaciones la pasada temporada todas las de la provincia alcanzaron el grado de buena o excelente.

Excelente es la calidad del agua en las cuatro playas del Lago de Sanabria: Grande, Enanos, Folgoso y Chica (Viquiella).

Es también excelente el agua de la zona de baño de Villardeciervos, en el embalse de Valparaíso y la del río Tera en Villanázar.

Con la calificación de buena calidad de las aguas acabaron el pasado año las zonas de baño del río Tera en Camarzana de Tera, la del mismo río Tera en Burganes de Valverde, la del Embalse de Ricobayo en Muelas del Pan, la del río Órbigo en Santa Cristina de la Polvorosa y la del río Tera en Milles de la Polvorosa.

Además, la provincia de Zamora cuenta con un buen número de zonas de baño más, aprovechando los caudalosos ríos y los embalses, algunas de ellas bien acondicionadas para el disfrute ciudadano, aunque no figuren en el listado oficial de la Junta (por citar solo algunas, hay en Castellanos, Rionegrito, Requejo o Almendra entre muchas otras en el Tera, por ejemplo).

Eso sí, Zamora es, junto con León, la provincia con mayor oferta de este tipo de zonas de baño en toda la comunidad.

La zona de baño de Los Pelambres acabó la temporada pasada “sin clasificar”, cartel que se coloca en los puntos con una declaración de prohibición permanente de baño o recomendación de abstenerse de meterse al agua durante toda la temporada, que va del 15 de junio al 15 de septiembre. En unos días se sabrá si puede iniciar la temporada, aunque bien es verdad que en esa zona siempre se bañan las mismas personas, los habituales, sin que la prohibición les afecte o el permiso atraiga a mucha más gente.