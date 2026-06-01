Los zamoranos de la Universidad de la Experiencia se gradúan en Salamanca

El Paraninfo de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca acogió la clausura del Programa Interuniversitario de la Experiencia del curso 2025-2026, que ha contado con más de 1.600 alumnos en todas las sedes en las que se imparte este programa, tanto Zamora como Toro y Benavente, además de Salamanca, Ávila, Béjar y Ciudad Rodrigo.

El acto estuvo presidido por la vicerrectora de Estudios de Grado y Calidad, Bertha Gutiérrez, acompañada por la concejala de Mayores del Ayuntamiento de Salamanca, Isabel Macías; la gerente territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, Isabel Fernández; y el director académico de Programas Formativos de Mayores en la USAL; Francisco Javier Rubio.

Asistentes a la graducación de la Unex en Salamanca. / Cedida

La vicerrectora destacó que “con este acto se celebra la culminación de un ciclo académico lleno de aprendizaje, crecimiento y también momentos inolvidables”. Un final de curso en el que también animó a los graduados a que “no lo consideraran como un punto y final definitivo, sino como una pausa en ese viaje maravilloso que es la búsqueda de conocimiento”. La edad, aseguró la vicerrectora, no supone ningún límite en sí misma para seguir aprendiendo, soñando y aportando a la sociedad”.

Más de doscientos alumnos

En esta ocasión, se graduaron 223 alumnos: 39 de Ávila, 7 de Ciudad Rodrigo, 2 de Toro, 46 de Zamora, 29 de Benavente, 15 de Béjar y 85 de Salamanca, de los 1600 matriculados este curso, un 8% más que el anterior, lo que sitúa a la USAL como líder de todas las instituciones académicas de Castilla y León.

Graduación de la Unex en Salamanca2 / Cedida

La Unex es un programa educativo dirigido a personas mayores de 55 años que desean seguir aprendiendo, sin requisitos de acceso ni exigencia de exámenes. Ofrece un plan de estudios de tres años con un diploma final y la posibilidad de continuar con itinerarios específicos en diversas áreas. Se caracteriza por un ambiente de compañerismo y aprendizaje en un marco más relajado que la universidad convencional.

Aprendizaje con el teatro

Además de acudir a las clases semanales, los alumnos de este programa en Zamora también participan en otros talleres, como el grupo de teatro. De hecho, este jueves, 4 de junio, el salón de actos del Campus Viriato acogerá la representación de su obra “El genio alegre”, una comedia en tres actos, obra de los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero.

Se trata de un montaje del grupo La Gobierna, con entrada libre hasta completar aforo.

Ampliación de matrícula

Por otra parte, la matrícula para el Programa Interuniversitario de la Experiencia se ha ampliado hasta el 30 de junio. Todo aquel que esté interesado podrá retirar el impreso de matrícula en la conserjería de la Facultad de Ciencias de la Educación, en el campus zamorano.

Los alumnos que se matriculen en el primer curso deberán paga en el Banco Santander el abono de la matrícula, que asciende a 80,10 euros, para, a continuación, entrar en la misma consejería, en sobre cerrado con el nombre, apellidos y curso, el impreso de matrícula con los datos cumplimentados y la firma; el resguardo del banco; dos fotografías tamaño carnet y fotocopia del DNI.

Graduación de la Unex en Salamanca / Cedida

Es importante hacer fotocopia del recibo bancario y custodiarla hasta que comience el curso.

Por su parte, para los alumnos de 2º y 3º, además de los diplomados, la cuantía de la matrícula es de 80,10 euros para los dos primeros grupos y de 55,10 euros para los terceros. Una vez pagado, se debe entregar en la conserjería de la Facultad de Ciencias de la Educación un sobre con los mismos documentos en su interior que los compañeros de primer curso.

En el folio de matrícula se incluirá una opción para elegir los itinerarios en orden de preferencia, de tal modo que se procurará respetar el orden, pero siempre irá en función del espacio disponible y del equilibrio del número de alumnos en todas las clases.

Para cualquier duda, el coordinador de la Unex en Zamora estará de forma presencial para recibirles en el despacho 202 de la facultad los martes de 10.00 a 13.00 horas.

Las clases del curso 2026-2027 darán comienzo el próximo 5 de octubre.