Los zamoranos, principales consumidores de fármacos de la región

Zamora es la provincia donde menos aumentó la factura farmacéutica, pero continúa en cabeza tanto en consumo de medicamentos financiados por Sacyl como en gasto por paciente asegurado.

Zamora consumió el pasado año 5,2 millones de envases de medicamentos, un 1,2% más que en el ejercicio precedente, porcentaje moderado ya que es el menor de la comunidad donde el consumo creció un 2,3%. Cada zamorano consume 33 medicamentos al año, concretamente 2,80 por persona protegida y mes (segunda provincia tras Ávila).

Lo que pagó Sacyl por las recetas de los medicamentos que consumieron los zamoranos en 2025 fueron 66,9 millones de euros a los que hay que sumar 32 millones más en fármacos que se dispensan en los hospitales. Zamora es la provincia donde menos creció la factura farmacéutica, un 3,23%, frente a la media autonómica de 4,75% de crecimiento.

Cada zamorano cuesta a Sacyl 35,38 euros en medicinas frente a la media autonómica que está en cinco euros menos (29,19 euros por cada castellano y leonés).

Aportación

A la hora de pagar los medicamentos hay distintos grados de aportación que van desde los colectivos que no pagan nada a los ciudadanos que abonan el 60% (según si son jubilados, activos, pacientes crónicos y otras circunstancias). Pues bien Zamora es la provincia donde la aportación es más baja, de media un 8,14%, debido al mayor porcentaje de jubilados si bien en el último año fue la provincia donde más creció un 1,37% frente a la media de Castilla y León, donde los ciudadanos redujeron su aportación un 0,80%.

Es a partir de los 75 años cuando más se consumen medicamentos de todo tipo, excepto los del sistema músculo esquelético, donde los mayores consumidores están en la franja de 55 a 65 años, y los productos antiparasitarios, insecticidas y repelentes que se gastan sobre todo entre los 15 y los 44 años.

Por grupo terapéutico el mayor gasto se lo llevan los fármacos del tracto alimentario y metabolismo (24,05%), los del sistema nervioso (21,24%), y los del sistema cardiovascular (17,49%), ya que entre los tres superan el 62% del gasto total.