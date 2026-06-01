Los zamoranos opinan sobre los regalos a los profesores en fin de curso: "Soy maestro y creo que...

Solo unos días quedan por delante para el el fin de curso escolar con todo lo que ello implica: despedida de compañeros, exámenes, notas y... ¡el regalo al profesor!

Aunque no hay reglamento de maestro que lo reconozca, es una práctica cada vez más extendida en la mayoría de los colegios, ya sean públicos, privados o concertados, y suele ser casi "palabra de Dios" en los cursos de Infantil y Primaria. Lo cierto es que lleva varios años en "vigor" porque probablemente hace unas décadas esto era casi impensable.

Ni obligatorio ni necesario

Cuando junio entra en escena, es raro el grupo de WhatsApp de padres donde algún progenitor no pregunte: "¿Algo tendremos que regalarle al profe, no?". Y justo en ese momento se desata la oleada de mensajes. Cuando eso pasa, ten claro una cosa: "No, no es ni obligatorio ni necesario".

Le hemos preguntado a nuestros lectores de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA qué opinan sobre lso regalos a los maestros en fin de curso y estas son algunas de las respuestas que han aportado a la encuesta:

LAS RESPUESTAS DE LOS LECTORES ¿Ves oportuno los regalos a los profesores en fin de curso? “Siempre me gustó el agradecimiento de padres y niños por la labor desarrollada a lo largo del curso, aunque no tienen ninguna obligación.” "Soy maestro y a mí los regalos me hacen sentir mal: el mejor regalo es que me respeten todo el año" “Los regalos sobran, cada uno tiene su cometido.” “Estoy muy agradecida por las profes que enseñan a mis hijos y se implican tanto.” “Si lo hacen de modo espontáneo y particular, ¿por qué no?” “Los maestros no quieren regalos materiales, quieren respeto y que su trabajo sea valorado.” “A los profes lo que les gusta es que sus alumnos aprecien su trabajo.” “El mejor regalo al profesor es el reconocimiento a su labor.” “Cada uno debe hacer lo que le nazca.” “Es una forma de agradecer que su trabajo no pasa desapercibido.” “Los profesores no esperan regalos.” “Si ha habido alguna circunstancia especial, podría ser.” “Es un gesto bonito y entre todos no cuesta casi nada.” “Un detalle cae bien, por lo menos a los buenos profesores.” “No tiene nada de malo.” “Puede ser un simple dibujo.” “¿Y por qué no?” “Si fue muy buen profesor, ¿por qué no?” “Un detalle entre todos, no un regalazo.” “El mejor regalo es educar a vuestros hijos.” “Suelen ser detalles sin valor económico, pero hacen ilusión.” “Luego se les llena la casa de figurillas.” “Basta con un abrazo.” “Cada padre y madre sabrá lo que tiene que hacer.” “Todos los años con la misma cantinela.” “Hay veces que se merecen eso y más.” “Siempre está bien alguna atención si estás contento.” “¿Los profesores hacen regalos a sus alumnos?” “Si te tratan bien, ¿por qué no agradecer?” “No necesitan regalos, ya cobran un sueldo.” “Si se lo merece, ¿por qué no?”

Los que quieren de verdad... y los que se dejan llevar por la presión

Aunque es cierto que algunos padres desean de corazón hacerle ese detalle al profesor, muchos otros no quieren pero no se atreven a decirlo o se dejan llevar por la presión. Está claro que ninguno -o casi ninguno, excepto algún "héroe" al que suele chuflársela lo que digan de él- está dispuesto a llevar la contraria. Sobre todo, porque ninguno quiere que a la hora de regalar el nombre de su hijo no esté en el listado. Sin embargo, de puertas para afuera y entre corrillos este comentario siempre salta: "Pues a mí no me regala nadie nada por hacer mi trabajo...".

Sara Fernández

¿Y qué le compramos?

El problema real no está en la decisión de si comprar o no, sino en qué comprar. Puede ser tan sencillo o complicado como los propios padres-madres quieran. Aunque siempre está el de "lo que decidáis está bien", la lista de regalos suele ser desde un sencillo cuadernito con los dibujos de agradecimiento de los niños como regalos-regalos tipo vacaciones, entradas a conciertos o joyas. No hay punto medio.

El encargado del regalo: al rey lo que es del rey

Hay que reconocérselo. Al rey lo que es del rey: siempre son los mismos. Les encante hacerlo o no, su mérito es indiscutible y el favorazo que hacen al resto, también. Así que un aplauso para esos padres y madres siempre dispuestos a sacar tiempo para comprar los regalos de niños que no son sus hijos. Y todo a riesgo de que el Bizum de unos cuantos nunca llegue.