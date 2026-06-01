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Galardón internacional

Dos zamoranos, nominados a los Pentawards en Londres por su excelencia en diseño de embalajes

El estudio Javier Garduño está nominado por la etiqueta de dos productos en la categoría de Bebidas

Javier Garduño (derecha) e Israel García, en su estudio de La Hiniesta.

Javier Garduño (derecha) e Israel García, en su estudio de La Hiniesta. / Cedida

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B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora

La vigésima edición de los premios Pentawards vuelve a tener representación zamorana. El estudio Javier Garduño se cuela de nuevo entre los nominados a este certamen internacional dedicado a reconocer la excelencia e innovación en el diseño de envases y embalajes. De hecho, se les conoce como los Oscar de este sector, en el que participan agencias, marcas y diseñadores de todo el mundo.

“Temimos no estar nominados este año”, confiesa Javi Garduño, a quien le esperó su compañero Israel García en el estudio para abrir juntos el correo electrónico que les confirmaba sus opciones de premio. El temor venía que había estado hablando con compañeros de otras compañías que, este año, no habían tenido tanta suerte con sus propuestas.

Afectados por la crisis internacional

Además, explica el diseñador, la actual crisis internacional también les está pasando factura. “Los clientes cada vez están recortando más en el diseño, para abaratar costes y eso a nosotros nos obliga, o bien a reducir la calidad de la producción o comernos mucho más la cabeza para poder hacer algo que funcione con un presupuesto más limitado”, resume. Por otra parte, la mayoría de las empresas con las que trabajan son de tamaño pequeño o mediano, así que no cuentan con tanto presupuesto para el tema del diseño como las grandes compañías. Todo ello ha provocado que este año, “aunque no nos podemos quejar a nivel de facturación, porque hemos trabajado muchísimo, sí que teníamos menos alternativas de productos interesantes para presentar a este concurso”, justifica.

El diseñador Javier Garduño, durante su participación en la feria en Madrid. | Cedida

El diseñador Javier Garduño, durante su participación en una feria. / Cedida

Pero el pequeño estudio de La Hiniesta volverá a estar en los Pentawards, una presencia de la que están más que orgullosos “yendo con un estudio de solo dos personas y con un presupuesto muy limitado, nada que ver con otros nominados, grandes nombres de Madrid o Barcelona, con un equipo de treinta personas y trabajando para grandes nombres”, compara.

Dos décadas de trayectoria

Esta vez la gala será en Londres, donde se celebrará una fiesta especial por sus veinte años de trayectoria. Todavía no se pueden desvelar los productos con los que participan, pero sí, al menos, la categoría en la que compiten, que es Bebidas. “Vamos con una marca de vino y otra de agua”, adelanta el zamorano.

Isra García y Javier Garduño, en el estudio de diseño en el que trabajan desde La Hiniesta. | Cedida

Isra García y Javier Garduño, en el estudio de diseño en el que trabajan desde La Hiniesta. / Cedida

Se trata de una categoría que ya le ha dado más alegrías en convocatorias anteriores, puesto que en las estanterías del estudio guardan con mucho orgullo nada menos que nueve premios: tres oros, cuatro platas y dos bronces.

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Espera poder redondear, o superar, esta cifra en la gala que tendrá lugar el próximo 16 de octubre en Londres. Allí estarán Javi Garduño e Israel García para disfrutar de esta nueva doble nominación, dispuestos a subir al escenario para recoger un nuevo reconocimiento internacional.

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