Zamora analiza el futuro de las Indicaciones Geográficas

Zamora se convertirá del 3 al 5 de junio en el punto de encuentro de las Indicaciones Geográficas agroalimentarias españolas con motivo de la celebración de las XVII Jornadas Técnicas y Asamblea General de Origen España, organizadas por la Asociación Española de Denominaciones de Origen. El encuentro reunirá a las 96 Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) asociadas a la entidad para analizar los principales retos y oportunidades del sector.

La cita, organizada por Origen España junto con la IGP Ternera de Aliste, socio anfitrión de esta edición, combinará sesiones técnicas, actividad institucional, visitas profesionales y la Asamblea General Ordinaria de la asociación. Durante tres días, la capital zamorana acogerá un programa centrado en el futuro de las Indicaciones Geográficas, su protección, su promoción y su papel en el desarrollo agroalimentario y territorial.

Programación

Miércoles 3 de junio

El programa comenzará el miércoles 3 de junio por la tarde con la reunión de la junta directiva de Origen España, prevista a las 17.15 horas en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Zamora. Posteriormente, a las 19.00 horas, tendrá lugar la recepción de asistentes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, seguida, a las 19.30 horas, de la bienvenida institucional a cargo del teniente de alcalde, David Gago.

Jueves 4 de junio

La jornada técnica central se celebrará el jueves 4 de junio en el Paraninfo del Colegio Universitario de Zamora. La entrega de documentación comenzará a las 9.30 horas y, a las 9.45 horas, se celebrará la inauguración oficial, con la participación de autoridades y de los presidentes de Origen España y de la IGP Ternera de Aliste.

A partir de las 10.15 horas se desarrollará la primera ponencia, titulada Inteligencia Artificial: una nueva herramienta para las IIGG, a cargo de Rosa Gallardo, directora de la Cátedra Internacional ENIA de Inteligencia Artificial y Agricultura de la Universidad de Córdoba, y de José Raúl Romero Salguero, director de la Cátedra Atmira Open AI y BigData de la misma universidad.

La segunda intervención, prevista para las 11.00 horas, abordará El Plan de Acción de la Comisión Europea: el siguiente paso para las Indicaciones Geográficas, impartida por Francisco Javier Maté, de la Subdirección General de Control de la Calidad Alimentaria y de Laboratorios Agroalimentarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Tras una pausa café a las 11.30 horas, el programa continuará a las 12.00 horas con la ponencia La influencia de Mercosur y otros acuerdos internacionales en las IIGG, a cargo del profesor Carlos Buxadé Carbó, catedrático emérito de Producción Animal de la Universidad Politécnica de Madrid.

La mañana incluirá también, a las 12.45 horas, la mesa redonda Las IIGG “en boca de todos”, en la que participarán Rubén Becker, chef y empresario hostelero zamorano y propietario del restaurante Lasal; Óscar Díez Sánchez, jefe del Área de Calidad Alimentaria del ITACyL; y Emilio Mojón Márquez, director de los Paradores de Nerja y Antequera. El encuentro estará moderado por el locutor freelance Tomás Aguiar.

La clausura de la sesión técnica está prevista a las 13.30 horas. A continuación, a las 14.15 horas, se celebrará la presentación institucional Grandes vinos de Castilla y León y una cata comentada de los vinos de Zamora con D.O., a cargo de Inmaculada Sáez González, del ITACyL. La jornada matinal finalizará con un almuerzo a las 15.00 horas.

El programa continuará por la tarde con una salida en autobús, a las 16.15 horas, para visitar dos explotaciones vinculadas a la IGP Ternera de Aliste. La primera visita técnica está prevista a las 17.00 horas y la segunda, a las 18.30 horas.

Viernes 5 de junio

El viernes 5 de junio, de nuevo en el Paraninfo del Colegio Universitario de Zamora, se celebrará a las 10.00 horas la Asamblea General Ordinaria de Origen España. Posteriormente, a las 12.30 horas, tendrá lugar una intervención de Caja Rural Zamora, y a las 13.30 horas se ofrecerá un cóctel de despedida en el Colegio Universitario.

Con esta nueva edición de sus Jornadas Técnicas y Asamblea General, Origen España busca reforzar el papel de las DOP e IGP como instrumentos de protección, diferenciación y valorización de los productos agroalimentarios, así como favorecer el intercambio de experiencias entre las entidades asociadas.