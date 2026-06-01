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Zamora analiza el futuro de las Indicaciones Geográficas

La cita, organizada junto a la IGP Ternera de Aliste, se celebrará del 3 al 5 de junio y abordará el papel de la inteligencia artificial, el Plan de Acción europeo para las Indicaciones Geográficas y el impacto de Mercosur y otros acuerdos internacionales en el sector

Presentación de la IGP Ternera de Aliste en la Casa de Zamora en Madrid.

Presentación de la IGP Ternera de Aliste en la Casa de Zamora en Madrid. / Cedida

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A.B.G.

Zamora

Zamora se convertirá del 3 al 5 de junio en el punto de encuentro de las Indicaciones Geográficas agroalimentarias españolas con motivo de la celebración de las XVII Jornadas Técnicas y Asamblea General de Origen España, organizadas por la Asociación Española de Denominaciones de Origen. El encuentro reunirá a las 96 Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) asociadas a la entidad para analizar los principales retos y oportunidades del sector.

La cita, organizada por Origen España junto con la IGP Ternera de Aliste, socio anfitrión de esta edición, combinará sesiones técnicas, actividad institucional, visitas profesionales y la Asamblea General Ordinaria de la asociación. Durante tres días, la capital zamorana acogerá un programa centrado en el futuro de las Indicaciones Geográficas, su protección, su promoción y su papel en el desarrollo agroalimentario y territorial.

Programación

Miércoles 3 de junio

El programa comenzará el miércoles 3 de junio por la tarde con la reunión de la junta directiva de Origen España, prevista a las 17.15 horas en la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Zamora. Posteriormente, a las 19.00 horas, tendrá lugar la recepción de asistentes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, seguida, a las 19.30 horas, de la bienvenida institucional a cargo del teniente de alcalde, David Gago.

Jueves 4 de junio

La jornada técnica central se celebrará el jueves 4 de junio en el Paraninfo del Colegio Universitario de Zamora. La entrega de documentación comenzará a las 9.30 horas y, a las 9.45 horas, se celebrará la inauguración oficial, con la participación de autoridades y de los presidentes de Origen España y de la IGP Ternera de Aliste.

A partir de las 10.15 horas se desarrollará la primera ponencia, titulada Inteligencia Artificial: una nueva herramienta para las IIGG, a cargo de Rosa Gallardo, directora de la Cátedra Internacional ENIA de Inteligencia Artificial y Agricultura de la Universidad de Córdoba, y de José Raúl Romero Salguero, director de la Cátedra Atmira Open AI y BigData de la misma universidad.

La segunda intervención, prevista para las 11.00 horas, abordará El Plan de Acción de la Comisión Europea: el siguiente paso para las Indicaciones Geográficas, impartida por Francisco Javier Maté, de la Subdirección General de Control de la Calidad Alimentaria y de Laboratorios Agroalimentarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Tras una pausa café a las 11.30 horas, el programa continuará a las 12.00 horas con la ponencia La influencia de Mercosur y otros acuerdos internacionales en las IIGG, a cargo del profesor Carlos Buxadé Carbó, catedrático emérito de Producción Animal de la Universidad Politécnica de Madrid.

La mañana incluirá también, a las 12.45 horas, la mesa redonda Las IIGG “en boca de todos”, en la que participarán Rubén Becker, chef y empresario hostelero zamorano y propietario del restaurante Lasal; Óscar Díez Sánchez, jefe del Área de Calidad Alimentaria del ITACyL; y Emilio Mojón Márquez, director de los Paradores de Nerja y Antequera. El encuentro estará moderado por el locutor freelance Tomás Aguiar.

La clausura de la sesión técnica está prevista a las 13.30 horas. A continuación, a las 14.15 horas, se celebrará la presentación institucional Grandes vinos de Castilla y León y una cata comentada de los vinos de Zamora con D.O., a cargo de Inmaculada Sáez González, del ITACyL. La jornada matinal finalizará con un almuerzo a las 15.00 horas.

El programa continuará por la tarde con una salida en autobús, a las 16.15 horas, para visitar dos explotaciones vinculadas a la IGP Ternera de Aliste. La primera visita técnica está prevista a las 17.00 horas y la segunda, a las 18.30 horas.

Viernes 5 de junio

El viernes 5 de junio, de nuevo en el Paraninfo del Colegio Universitario de Zamora, se celebrará a las 10.00 horas la Asamblea General Ordinaria de Origen España. Posteriormente, a las 12.30 horas, tendrá lugar una intervención de Caja Rural Zamora, y a las 13.30 horas se ofrecerá un cóctel de despedida en el Colegio Universitario.

Noticias relacionadas y más

Con esta nueva edición de sus Jornadas Técnicas y Asamblea General, Origen España busca reforzar el papel de las DOP e IGP como instrumentos de protección, diferenciación y valorización de los productos agroalimentarios, así como favorecer el intercambio de experiencias entre las entidades asociadas.

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