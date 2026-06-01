Del "vuelvo en cinco minutos" a este original cartel en un comercio de Zamora

Hay carteles de “vuelvo en 5 minutos”… y luego está este nivel:

CERRADO Porque me voy de bodorrio. Por fin se casa mi tía y tengo que asegurarme de que no se fugue y nos deje sin banquete. Nos vemos a la vuelta.

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En una conocida tienda de recuerdos ubicada en pleno casco histórico de Zamora han anunciado de esta original y cómica manera el cierre del establecimiento durante unos días con una prioridad muy clara: "Primero, el banquete".

Para tranquilidad de los clientes, la dueña del establecimiento anuncia que este mismo martes volverán a la carga para atender a todos los turistas que pasen por la calle de Ramos Carrión.

Aunque la tienda en cuestión está enfocada a la venta de recuerdos, en especial, entre turistas, también muchos zamoranos han accedido alguna vez al interior para comprar algún detalle.