Del "vuelvo en cinco minutos" a este original cartel en un comercio de Zamora
La original manera de anunciar un cierre -por unos días- en un establecimiento del casco histórico de Zamora
Hay carteles de “vuelvo en 5 minutos”… y luego está este nivel:
CERRADO
Porque me voy de bodorrio.
Por fin se casa mi tía y tengo que asegurarme de que no se fugue y nos deje sin banquete. Nos vemos a la vuelta.
En una conocida tienda de recuerdos ubicada en pleno casco histórico de Zamora han anunciado de esta original y cómica manera el cierre del establecimiento durante unos días con una prioridad muy clara: "Primero, el banquete".
Para tranquilidad de los clientes, la dueña del establecimiento anuncia que este mismo martes volverán a la carga para atender a todos los turistas que pasen por la calle de Ramos Carrión.
Aunque la tienda en cuestión está enfocada a la venta de recuerdos, en especial, entre turistas, también muchos zamoranos han accedido alguna vez al interior para comprar algún detalle.
- Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora: once días de diversión, más de 40 grupos locales y un nuevo escenario, el Majo
- Julio Asensio se convierte en el nuevo presidente de Caja Rural de Zamora
- Declaración desgarradora de la madre de Arancha Corcero, la joven comida por los perros en Roales: 'Jacinto, está muerta
- Furor por la apertura de la nueva tienda Action en Zamora
- El radar fijo más sancionador de Castilla y León está en Zamora
- Confirmado: Panorama actuará en Zamora en San Pedro 2026
- ¡Cuidado con el timo de la siembra! Nuevo intento en un supermercado en Zamora
- Fallece Francisco Abollo, el empresario zamorano idealista 'hijo de una gafa