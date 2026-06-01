Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Monte la Reina en Toro (Zamora): retrasosLa PAU en ZamoraNueva sede de la Policía Municipal en ZamoraNuevos nombramientos en LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORAAnálisis Zamora CF
instagramlinkedin

Del "vuelvo en cinco minutos" a este original cartel en un comercio de Zamora

La original manera de anunciar un cierre -por unos días- en un establecimiento del casco histórico de Zamora

El original cartel de una tienda de recuerdos en el casco histórico de Zamora.

El original cartel de una tienda de recuerdos en el casco histórico de Zamora. / Cedida

Abril Oliva

Hay carteles de “vuelvo en 5 minutos”… y luego está este nivel:

CERRADO

Porque me voy de bodorrio.

Por fin se casa mi tía y tengo que asegurarme de que no se fugue y nos deje sin banquete. Nos vemos a la vuelta.

WhatsApp Image 2026 05 31 at 11.33.17

WhatsApp Image 2026 05 31 at 11.33.17 / Cedida

En una conocida tienda de recuerdos ubicada en pleno casco histórico de Zamora han anunciado de esta original y cómica manera el cierre del establecimiento durante unos días con una prioridad muy clara: "Primero, el banquete".

Para tranquilidad de los clientes, la dueña del establecimiento anuncia que este mismo martes volverán a la carga para atender a todos los turistas que pasen por la calle de Ramos Carrión.

Noticias relacionadas y más

Aunque la tienda en cuestión está enfocada a la venta de recuerdos, en especial, entre turistas, también muchos zamoranos han accedido alguna vez al interior para comprar algún detalle.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents