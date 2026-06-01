Un viaje en el tiempo con Tristán el cantero: rutas teatralizadas nocturnas por el románico de Zamora, con final gastronómico

Tristán el cantero, un personaje caracterizado de época que desvela los secretos de la construcción de algunos de los templos más emblemáticos de la ciudad, ha viajado en el tiempo para protagonizar las rutas teatralizadas nocturnas por el románico zamorano.

La iniciativa, que arranca el próximo viernes día 5 de junio, contará con dos citas al mes en junio, julio y agosto. La propuesta cultural y de ocio está impulsada por el Ayuntamiento de Zamora y la Fundación Zamorarte, y permite descubrir algunos detalles de cómo se erigieron iglesias de la ciudad como San Juan de Puerta Nueva, Santa María la Nueva o San Cipriano.

Esos tres templos que también forman parte de la Milla Románica y son de los más visitados de la ciudad, conformarán una ruta de visitas nocturnas con Tristán el cantero que darán comienzo a las diez de la noche.

Ese personaje será el encargado de conducir las visitas, que se prolongarán durante cerca de una hora y media y tendrán como colofón una propuesta gastronómica. Tras empezar en la iglesia de la plaza Mayor y concluir en la de San Cipriano, los asistentes podrán degustar en el mirador que hay junto a ese templo de una tapa de queso acompañada de un vino de la bodega alistana Castro Mendi.

Aforo y precio

La visita nocturna, para un máximo de cuarenta personas, tiene un coste de diez euros y las entradas pueden adquirirse previamente en la Librería Diocesana. La propuesta para la noche de este viernes se repetirá el próximo 19 de junio. El próximo mes serán los días 3 y 17 los fijados para esas visitas teatralizadas y en agosto tendrán lugar los días 14 y 28, según han informado este lunes en la presentación del evento, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zamora, María Eugenia Cabezas, y el director de la Fundación Zamorarte, Juan Carlos López, acompañados de "Tristán el cantero".

Ese personaje que dirige la ruta viene "del siglo XII" y vistiendo su indumentaria de época "va a hacer que el recorrido sea experiencial" y que los asistentes "difícilmente olviden" la visita, según ha expuesto el director de Zamorarte, que ha explicado que las visitas teatralizadas buscan, además de divulgar y difundir el patrimonio, continuar con las actividades que recaudan dinero para proyectos de rehabilitación del románico de la ciudad.

Por su parte, la edil de Cultura ha admitido que la propuesta es una forma de dar a conocer la historia de las iglesias de Zamora y cómo se construyeron "de una manera amena y divertida", que permite que la gente se vaya "con una idea exacta" del trabajo para levantar esos templos.

El protagonista de esas visitas teatralizadas ha indicado que quiere enseñar a "leer entre las piedras" y que la gente conozca los secretos del legado que dejaron los antepasados para difundirlo. "Dentro de las piedras, de las huellas, de cada arco, de cada rosetón, hay un secreto", ha asegurado para invitar a los asistentes a los recorridos a amplificar y dar a conocer esos detalles desconocidos que se descubrirán en las visitas nocturnas.