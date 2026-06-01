El turismo rural de Zamora supera, con nota, la Semana Santa

El turismo rural está teniendo un comportamiento excelente en Zamora y aumenta tanto en número de viajeros como de pernoctaciones que suben, respectivamente, el 19% y el 14% más que en los cuatro primeros meses del año pasado. Es la diferencia entre las 13.890 personas alojadas en el primer cuatrimestre de este año y los 11.621 que lo hicieron en alojamientos de turismo rural en el mismo periodo de 2025.

Los datos facilitados por el INE ratifican la tendencia al alza del turismo que ya apuntaban las cifras de alojamientos en hoteles y hostales, difundidos hace una semana. Y la mejoran, porque mientras los datos de ocupación hotelera solo del mes de abril fueron peores que los de 2025 en el caso de los alojamientos rurales también mejoran, ya que llegaron a la provincia 6.034 turistas frente a los 5.191 del año anterior. Algo parecido ocurre con las pernoctaciones de abril, que llegaron a 12.341 este año frente 10.867 del anterior.

La mejora se nota sobre todo en el turismo nacional, porque el extranjero no solo no aumenta, sino que retrocede, con 750 personas alojadas en lo que va de año (periodo enero-abril) frente a los 825 del mismo periodo del año anterior. Siempre con referencia a los alojamientos de turismo rural.

Apartamentos

Los buenos datos se extienden también al sector de los apartamentos turísticos, si bien aquí se da una paradoja, ya que baja el número de turistas alojados pero aumentan las pernoctaciones, es decir, menos personas pero que han dormido más noches en Zamora.

Los datos proporcionados por el INE indican que en lo que va de año (periodo enero-abril) se alojaron en los apartamentos turísticos de Zamora 3.493 personas, de las cuales un buen número de ellas, 1.233, lo hicieron en el mes de abril.

Sin embargo, en el primer cuatrimestre del año pasado visitaron la provincia 4.180 personas, un 17% más que este año y concretamente los meses de marzo y abril fueron mejores que los de 2026.

El recuento de noches suma 8.200 en los apartamentos turísticos en el primer cuatrimestre del año frente a las 7.142 del mismo periodo del pasado año, un 15% más. Y mientras abril presenta número de pernoctaciones muy parejo, en torno a las 3.500 los dos años, marzo de 2026 ha sido claramente mejor que el de 2025.

El panorama turístico se completa con la ocupación hotelera, según la cual Zamora ha recibido 56.792 turistas en lo que va de año, que son 3.663 más que el mismo periodo del ejercicio anterior, según los datos de la encuesta de ocupación hotelera facilitados por el Instituto Nacional de Estadística una vez contabilizado el mes de abril, lo que consolida la tendencia al alza del turismo en la provincia, una vez descontado el efecto de la Semana Santa, que como cae en fechas diferentes según los años en ocasiones puede distorsionar las comparaciones de un ejercicio con el anterior.

Y faltarían otros datos, los de las personas que se alojan en las viviendas de uso turístico, un sector al alza y que de momento solo cuenta con estadísticas experimentales, pero que es una opción en franco crecimiento de oferta y demanda.