La Semana de las Personas Mayores de Cruz Roja Zamora fomenta la participación y combate la soledad

Llevan veinte años celebrando la actividad en la tercera edad, con la organización de la Semana de las Personas Mayores, que se convierte en una especie de fiesta de fin de curso de todas las actividades que desarrollan con esta población desde Cruz Roja Zamora, gracias a la labor de los trabajadores y, sobre todo, de los voluntarios.

“Aunque tenemos programas con todos los colectivos, estamos muy centrados en la población mayor, debido a las características de una provincia como esta”, justifica Luis Güete, responsable de este programa. Realizan durante todo el año actividades de todo tipo, que van desde talleres de memoria hasta fomento de las relaciones sociales, promoción de la autonomía o de hábitos de vida saludable, sin olvidar el aprendizaje del uso de las nuevas tecnologías, desde los tradicionales cursos para saber cómo sacarle partido al teléfono móvil hasta los más actuales, centrados en la IA y los dispositivos inteligentes.

Evitar la soledad

“Tocamos temas muy diferentes, pero con un objetivo común: fomentar la actividad de estos usuarios y evitar la soledad, animándolos a ser más participativos”, revela Güete. “Es la mejor medicina para que ellos no se sientan aislados, incomprendidos y poco útiles”, añade. Y de ella se aprovechan unas tres mil personas en toda la provincia, ya que, aparte de la capital, la entidad trabaja en las zonas de Fermoselle, Puebla de Sanabria, Benavente y Toro, donde también tendrán su propia Semana de las Personas Mayores.

Las actividades programadas para estos días arrancaron este lunes con la presentación oficial y una interesante mesa redonda sobre el acceso a derechos y apoyos jurídicos y financieros para las personas mayores, con la presencia de expertos como la presidente de la Audiencia Provincial.

Exposición de fotografías de Cruz Roja Zamora. / Alba Prieto

En la sede de Cruz Roja Zamora también se inauguró una exposición muy especial, titulada “Toda una vida”, con fotografías de varios usuarios a lo largo de los años, que aportan un valor a su trayectoria vital a través de las imágenes. “Es una manera de reconocer todo el esfuerzo que han hecho y dejar de verlos como el abuelo que está ahí sentado, olvidando toda la experiencia que atesora”, defiende.

Feria tecnológica en La Marina

La muestra se podrá ver este martes en La Marina, donde se ha organizado, a partir de las 10.00 horas y durante toda la mañana, una feria técnica y tecnológica para personas mayores, con talleres prácticos de uso de teléfono móvil, de autonomía personal, de simulación de envejecimiento y exposición de productos de apoyo y ayudas técnicas, además de catas de agua.

Por la tarde, ya en la sede de Cruz Roja Zamora, la diversión está asegurada con el concurso “Old Talent”, con la participación de usuarios mostrando sus diferentes talentos, que irán desde el dominio del baile del pasodoble hasta canciones populares o recitales de poesía. “Además de los mayores, también participarán chicos del programa de Cruz Roja Juventud y voluntarios, con el objetivo de sacar a todos una sonrisa y pasar una buena tarde todos juntos”, adelanta.

Asistentes a la inauguración de la Semana de los Mayores de Cruz Roja Zamora. / Alba Prieto

“Las actividades programadas para esta semana es una buena ocasión para que se conozcan usuarios de diferentes talleres, así como voluntarios y técnicos. Se convierte en un tiempo de convivencia y participación diferentes”, asegura el responsable de estas jornadas.

El resto de actividades

El programa se completa con un taller de buen uso de aparatos en parques biosaludables, la clausura del taller de cocina para principiantes, en el que han participado un notable grupo de hombres, una ginkana cultural por el casco antiguo, la visita a la exposición de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA o un concurso de meriendas saludables.

La XX Semana de las Personas Mayores de Cruz Roja finalizará el jueves, a las 18.30 horas, con una gala presentada por el monologuista Quique Matilla, que contará con la actuación de Voces de Bolero. La entrada es abierta al público, pero es necesario recoger las invitaciones en la sede de Cruz Roja Zamora.