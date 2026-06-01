"Un rayo de sol", la mítica canción y el grupo que la canta cerrarán las fiestas de San Pedro de Zamora

En los últimos años, las ferias y fiestas de San Pedro de Zamora han reservado hueco su último día a grupos de música de los años sesenta, setenta y ochenta, como forma de dar cabida también a los que fueron jóvenes en aquellas décadas y que las nuevas generaciones puedan igualmente conocer y canturrear algunos de los grandes éxitos de entonces. Esa filosofía es la que hizo el año pasado programar la actuación de Fórmula V y la que ha llevado este 2026 a contar con un cierre musical de las fiestas que rememora también a aquellos tiempos.

En esta ocasión, según ha desvelado el concejal de Promoción Económica y coordinador del programa festivo, David Gago, será el legendario grupo Los Diablos el que ponga el broche de oro a los once días de fiestas, del 19 al 29 de junio. Reconocible por su nombre para los de más edad, los que no son tan mayores podrán hacerse una idea de formación musical cerrará las fiestas si se mencionan algunas de sus canciones más escuchadas como el mítico tema "Un rayo de sol", o composiciones musicales con estribillos también muy tarareados como el de "Acalorado" o "Fin de semana".

El concierto en Zamora de Los Diablos se ha fijado para el lunes día 29 de junio, en la Plaza Mayor, a partir de las nueve de la noche. La actuación será gratuita y se prolongará durante cerca de una hora y media, antes de que a las 23.00 horas concluyan oficialmente los festejos patronales con el tradicional lanzamiento de fuegos artificiales desde la playa de Los Pelambres.

Cantante de Los Diablos. / Cedida

David Gago ha explicado que el último de las fiestas lo reservan para los que vivieron su juventud en los años sesenta, setenta, ochenta y noventa y este año es con el grupo los Diablos, del que "al menos cinco canciones se conocen y nos las sabemos todos de memoria", ha apuntado.

Esta formación completa un programa musical de San Pedro en el que también tendrán protagonismo una banda indie como Sanguijuelas del Guadiana y un grupo de folk contemporáneo como El Nido. También habrá espacio para grandes orquestas de verbenas populares como Panorama y París de Noia y para los grupos musicales zamoranos que ofrecerán más de cuarenta actuaciones en distintos escenarios.

A todo ello se sumará también la música más joven como el Urban Music Festival que el 26 de junio traerá a la ciudad a Chimbala, Lucho RX, Pawly o Alex Martini. Eso sin olvidar el flamenco, el rock o el rap, toda una amalgama musical para las fiestas.