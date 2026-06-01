Los pueblos del alfoz recibirán de Zamora 200 litros de agua por habitante y día

220 litros por habitante y día, traídos desde Zamora, aunque manteniendo los actuales sondeos oficiales locales para situaciones de emergencia.

Este es el diseño del nuevo sistema de abastecimiento de agua de la capital y el alfoz, en exposición pública por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero y refrendado por un convenio de todas las localidades afectadas que trata de resolver de una vez por todas las posibles carencias que, sobre todo en época estival, pueden darse con los abastecimientos de pozos de sondeo. Se evitará también que la aparición de posibles contaminantes deje sin suministro a alguna población.

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, indica que de los más de ocho millones de metros cúbicos de agua del Duero tratada en la depuradora de Zamora el reparto será el siguiente:

Zamora: 7.303.585 metros cúbicos.

Villaralbo 217.826 m3.

Moraleja del Vino: 237.304 m3.

Arcenillas: 76.081 m3.

Morales del Vino: 507.522 m3.

Roales: 260.717 m3.

La Hiniesta: 71.113 m3.

Valcabado: 170.789 m3.

Tardobispo: 32.889 m3

En el diseño de la red de abastecimiento al alfoz se incluyeron ramales para instalaciones industriales como Frinca o Cobadu. Una dotación que en principio no aparece como tal en ninguna de las localidades, aunque en el cálculo de necesidades por habitante se mete la equivalencia teniendo en cuenta, por ejemplo, el tejido industrial o la existencia de ganadería. De hecho, hay dos localidades, no obstante, con alta actividad industrial, Roales y Valcabado, que requieren 280 litros por habitante y día, 60 más que el resto.

Informes de necesidades

Cada localidad ha enviado su informe de necesidades. Arcenillas cuenta 429 habitantes censados, que aumentan a 686 con la población estacional. A ello se añaden el equivalente a 150 vecinos por la repercusión de la zona industrial, lo que da un total de 836 habitantes. El caudal permanente sería de 144 metros cúbicos al día y el estacional 208.

La Hiniesta hace los cálculos sobre 886 habitantes, teniendo en cuenta los 316 censados, la población estacional de 632 y la dotación industrial que equivale a lo que consumirían otras 150 personas, y añadidos a esos 782 la previsión de crecimiento de la población. Cada habitante recibe 220 litros al día, lo que supone 116 metros cúbicos día en invierno y 194 en verano.

En Moraleja del Vino la estimación de la población es de 2.955 habitantes, que salen de los 1.780 censados más otros 686 de población estacional y 250 equivalentes por la zona industrial. Además, se suma la estimación de crecimiento en 25 años. Con una dotación de 220 litros por habitante un día el caudal necesario es de 650 metros cúbicos por habitante y día (entre 481 de caudal permanente y 659 estacional).

Morales del Vino estima una población de 6.320 habitantes que salen de los 3.089 empadronados, que llegan a los 4.942 con la población estacional, añadiendo 500 habitantes equivalentes por la repercusión de la zona industrial, lo que da 5.442 habitantes, que se elevan a 6.320 teniendo en cuenta el crecimiento en los próximos 25 años. El caudal necesario se estima, en invierno en 916 metros cúbicos al día y en verano en 1.390.

El informe del Ayuntamiento de Villaralbo estima una población de 2.713 habitantes, resultado a los censados, 1.804 y una población estacional de 2.255, la repercusión de la zona industrial que equivaldría a otros 200 habitantes y el crecimiento a lo largo de 25 años. Estima necesario un caudal permanente de 487 metros cúbicos día y uno estacional de 596.

Roales tendría necesidades para el equivalente a 2.551 habitantes, tendiendo en cuenta la población censada de 1.041, la estacional que eleva la primera hasta 2.082, la repercusión de la zona industrial que equivaldría al consumo de otros 170 habitantes y el crecimiento en los próximos 25 años. En este caso hay una incongruencia, ya que un punto admite como suficiente un caudal de 220 litros por habitante y día y en otro 280, por la actividad industrial alta. Estima un caudal permanente de 384 metros cúbicos día y uno estacional de 714.

Valcabado estima 1.671 habitantes como tope de la necesidad de agua, porque suma 442 habitantes censados que se duplican el verano. La repercusión de la zona industrial se estima equivalente a 555 habitantes. Estos 1.439 habitantes podrían llegar a 1.671 dentro de 25 años. También en este caso la referencia son 280 litros por habitante y día por actividad industrial alta. La demanda de caudal permanente es de 324,19 m3/día y la estacional: 467,92 m3/día

En Tardobispo la población horizonte es la de 410 habitantes, que salen de sumar los censados, 115, que suben hasta los 230 contando la población estacional. La zona industrial equivaldría a otros 150 habitantes que junto con el crecimiento del pueblo en 25 años da la cifra final. Se prevén 220 litros por habitante un día hasta los 62 metros cúbicos día de caudal permanente y 90 estacional.