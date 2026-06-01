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La ONCE entrega al obispo de Zamora una réplica del Cuponazo dedicado al viaje apostólico del papa León XIV a España

La edición especial del Cuponazo rinde homenaje al pontífice y su primera visita pastoral al país

El obispo Fernando Valera y la directora de la ONCE en Zamora, Anabel Martín.

El obispo Fernando Valera y la directora de la ONCE en Zamora, Anabel Martín.

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J. D. S.

La directora de la ONCE en Zamora, Anabel Martín, entregó hoy al obispo de Zamora, Fernando Valera, una réplica del Cuponazo del próximo 12 de junio, dedicado al viaje apostólico del papa León XIV a España.

“Es un cupón que se suma al viaje del Papa y anima, también, a alzar la mirada a la inclusión, a romper barreras, a construir sociedades mejores y a ponerse en el lugar de los demás y a la solidaridad”, señaló Anabel Martín, quien precisó que 59 vendedores de la ONCE repartirán ese cuponazo en la provincia de Zamora.

El cupón, del que se han emitido 13,5 millones de cupones, llevarán la imagen de León XIV y su visita, bajo el lema ‘Alzad la mirada’ e incluye el logotipo de la Conferencia Episcopal Española y el del viaje apostólico, obra de la diseñadora gráfica María del Mar Chapa.

El Papa estará en España del 6 al 12 de junio, concretamente, del 6 al 8, en Madrid; los días 9 y 10, en Barcelona, y los días 11 y 12, en Canarias.

Noticias relacionadas y más

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado. Con el nuevo modelo de “por los lados puedes ser ganador” reparte también premios de entre 500 euros y el reintegro de tres euros.

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