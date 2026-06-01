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Traslado progresivo

La nueva sede de la Policía Municipal de Zamora va tomando forma

La colocación del mobiliario encara su fase final con la incorporación de mesas, taquillas, dispensadores de baño y elementos decorativos

Interior de las instalaciones de la futura sede de la Policía Municipal de Zamora con el nuevo mobiliario.

Interior de las instalaciones de la futura sede de la Policía Municipal de Zamora con el nuevo mobiliario. / Cedida / LZA

Leticia Galende

Zamora

El acondicionamiento del antiguo Banco de España como futura sede de la Policía Municipal de Zamora entra en su fase definitiva con la instalación del mobiliario y el equipamiento que permitirá poner en marcha las nuevas dependencias ubicadas en la plaza de Cristo Rey. Proceso que se encuentra muy avanzado, tal y como confirma el concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de la capital, Pablo Novo.

"Ya están desde las taquillas hasta los dispensadores y secadores del cuarto de baño a las mesas y sillas de los despachos. Incluso, se han añadido elementos decorativos como plantas", indica.

Interior de las instalaciones de la futura sede de la Policía Municipal de Zamora con el nuevo mobiliario.

Interior de las instalaciones de la futura sede de la Policía Municipal de Zamora con el nuevo mobiliario. / Cedida / LZA

Una vez completada la colocación del mobiliario, todavía quedarán por ultimar algunos aspectos relacionados con la infraestructura tecnológica del edificio. "Ahora mismo lo que se está amueblando es todo lo nuevo, pero quedan los sistemas informáticos", detalla. Cuestión que ya dependerá de la organización interna de la propia Policía.

La previsión municipal es que la mudanza completa desde la actual comisaría de la Plaza Mayor se realice de manera gradual, trasladando poco a poco los distintos equipos y servicios que integran el cuerpo policial, evitando así afectar al funcionamiento ordinario de la Policía Municipal.

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Interior de las instalaciones de la futura sede de la Policía Municipal de Zamora con el nuevo mobiliario. / Cedida / LZA

Una vez culminado el desembarco de la Policía en el antiguo Banco de España, el Ayuntamiento de Zamora afrontará la puesta en marcha del futuro Museo Baltasar Lobo cuyo primer paso será la licitación del proyecto.

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