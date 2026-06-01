Los niños de Zamora salen a partir de hoy una hora antes del colegio, ¿por qué?

Con el recién estrenado mes de junio, llegan los cambios en los horarios de los niños en los colegios días antes de la llegada de las vacaciones de verano. Y los cambios, como siempre, salpican a los padres y a sus respectivas conciliaciones (o falta de). Desde este lunes los niños de Infantil y Primaria salen antes del colegio y, en algunos casos, entran después. La norma generalizada es finalizar el horario a las 13 horas, es decir, una hora antes, si bien existen algunos concertados de Zamora capital donde la salida se produce a las 13.30.

En el telón de fondo del nuevo horario está la conciliación laboral y familiar de los padres, un verdadero "lío" para los progenitores, que deben hacer verdaderos malabares para llegar a tiempo a recoger a sus hijos... o, quien tenga suerte, "tirar" de abuelos. No obstante, muchos centros ofrecen el servicio denominado "tardones" para alargar media hora más la salida y poder así cubrir este adelanto horario.

La Junta de Castilla y León ha dejado clara su posición: mantendrá la jornada reducida en junio y septiembre al considerar que ayuda a los alumnos a adaptarse mejor al inicio y final del curso, en contra de la petición de las familias, que quieren que se elimine la jornada reducida. La postura de los padres ha sido compartida también por el Procurador del Común, que avala que la medida condiciona la conciliación familiar.

Los motivos

El calor y el cansancio acumulado están detrás de esta decisión de la Junta de Castilla y León acordada con los sindicatos profesionales. En septiembre obedece a la adaptación progresiva de los niños al ritmo escolar. En ambos casos, la administración alega "motivos pedagógicos".

Sara Fernández

Una situación recurrente

La situación no es nueva, al menos, en junio. A mayores se incorporó hace unos años en septiembre, que estrenó recorte horario hace un par de años para alegría de los sindicatos profesionales y la desazón de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA). Se trataba de una medida "excepcional" inicialmente para preparar la adopción de medidas anti-COVID en las aulas pero que, sin embargo, llegó para quedarse.

¿Cuándo empieza el curso 2026-2027?

El nuevo curso escolar 2026-2027 comenzará el miércoles 9 de septiembre para los alumnos de Infantil, Primaria, Educación Especial, Transición a la Vida Adulta, y concluirá el 24 de junio. Además, el 30 de octubre -Día del docente- y el 7 de diciembre serán días no lectivos, por lo que habrá un puente de cuatro jornadas junto a los festivos por la Constitución y la Inmaculada.

Por su parte, los alumnos de Secundaria, Bachillerato -en régimen ordinario y nocturno- y primer curso de los ciclos formativos de grado básico y segundo curso de FP básica iniciarán el curso seis días después, el 15 de septiembre.

Posteriormente, el alumnado de grado de medio y de primer curso grado superior de Artes Plásticas y Diseño empezarán el 22 de septiembre, así como los estudiantes de Bachillerato en régimen a distancia, los de las aulas de Educación de Personas Adultas, los matriculados en ESO para personas adultas a distancia impartida en los institutos de Educación Secundaria, y los alumnos de FP de grado medio y superior a distancia. Finalmente, el 1 de octubre iniciará las clases el alumnado de las enseñanzas artísticas superiores, las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza y las enseñanzas deportivas; y el 5 de octubre, las enseñanzas de idiomas.

Tras una reunión entre la Consejería de Educación y los representantes de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial –Csif, Anpe, Stecyl-i, UGT y CCOO–para fijar el calendario escolar del próximo curso, se fijó que el final del curso escolar tendrá lugar el 21 de mayo para el alumnado de Segundo de Bachillerato ordinario y nocturno, los segundos cursos de los ciclos formativos de Grado Superior de Formación Profesional inicial y de enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño, el Bachillerato y los ciclos formativos de Grado Superior en régimen a distancia, ciclos formativos de Grado Superior de las enseñanzas deportivas, el sexto curso de enseñanzas profesionales de Música y Danza.

Los alumnos matriculados en escuelas de idiomas acabarán el 28 de junio y el 17 de junio, los de primero de Bachillerato ordinario y nocturno, todos los ciclos formativos de FP, grado medio de Artes Plásticas y Diseño y el resto de los matriculados de enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza.