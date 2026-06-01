Marina Gómez Sánchez, artista: "La pintura es mi manera de manifestar las emociones"

La salmantina Marina Gómez Sánchez expone por primera vez en la ciudad de Zamora. En la galería de arte Espacio 36, la pintora reúne una veintena de cuadros de varias etapas creativas en una muestra titulada «Forma y color».

¿Cómo llega al mundo de la pintura?

Empecé desde muy pequeña. Yo nací en un pueblo de Salamanca, donde, como en todo pueblo de Castilla, no había ni museos, ni veías nada relacionado con el arte. No obstante, mi madre había estudiado una temporada en Ávila y tenía un álbum de dibujos que yo desde muy pequeñita copiaba. Luego ya cuando estuve estudiando en Salamanca, me matriculé en Artes y Oficios. Siempre, de alguna manera, he buscado un camino que me llevase a la pintura. Tuve un maestro muy bueno, Jorge Ludueña, que me decía que el arte lo llevaba en la tripa de mi madre y quizá... ¡a lo mejor tenía razón!

¿Fue difícil abrirse camino en la creación artística?

Yo he trabajado también en la enseñanza, pero ahora me dedico solo a la pintura. Abrirse camino ha sido realmente muy difícil y lo es, sobre todo, en este momento. Hemos tenido etapas muy buenas en los años 80 y 90, hacíamos exposiciones, vendíamos y también había cantidad de galerías. Era otro momento mucho más fructífero en este sentido. Ahora este ámbito ha caído bastante. No hay ninguna subvención para la pintura, pese a que hay para otras cosas como el cine o la música. No obstante, hay que seguir pintando, después de todo, porque es parte de nuestra vida, esto no lo puedes dejar, porque forma parte de ti. Tus emociones, tu manera de expresarte, tu manera de vivir, no se puede dejar a un lado.

¿Ser mujer hizo que fuera más complejo?

Yo cuando dejé los estudios en Salamanca y me trasladé a vivir a Madrid, me casé y tuve hijos. Durante una temporada lo tuve que dejar, pero luego volví. He conocido pintores que se dedican a la pintura de sol a sol, y sin embargo nosotras, en el ambiente que yo me he movido, pues no podíamos porque tienes que compaginar tu arte con muchas más cosas. Cuando los niños son más mayores tienes más libertad, pero fueron las circunstancias y había que amoldarse a ese momento.

La artista con uno de sus bodegones. / Alba Prieto / LZA

Su trayectoria es muy amplia, y sin embargo hasta ahora nunca había expuesto en la ciudad de Zamora.

Pues no, no había tenido la oportunidad. Ahora surgió a raíz de hacer la exposición "Dos tiempos, dos espacios" en la Torre de los Anaya en Salamanca. Fue una antológica en la que mostraba un total de 82 cuadros de dos períodos, porque tenía obra de una época y obra de lo que hago actualmente. Esa muestra la visitó el galerista de Zamora, Ángel Almeida, le gustó mi obra y me lo propuso.

¿Qué es lo que se puede ver estos días en la galería de arte Espacio 36?

El galerista ha sido el que ha elegido. En Salamanca había una planta de la exposición que era prácticamente todo bodegones. A mi siempre me ha gustado mucho investigar, y ahora, trabajo con metacrilato, fotografía, pintura y collage. En Zamora hay tres obras de este tipo, dos son cuadros con nenúfares y otro con una rosa blanca.

¿Qué le mueve a pintar bodegón?

Yo he pintado casi siempre bodegón. En Zamora no hay paisaje, pero también hago paisaje de mi tierra, yo soy de un pueblo de Salamanca, de Alaraz, y hay muchas encinas. He pintado bastantes encinas y, en general, el paisaje castellano con algo de vegetación. El bodegón para mí, principalmente, ha sido un descubrimiento, sobre todo, para trabajar el claroscuro, el desarrollo de la forma, del volumen, las estructuras, la geometría... Tiene mucho juego porque puedes apostar por muchas formas. Además, yo pinto lo que siento, lo que veo y lo que he vivido. Incluso utilizo para los cuadros la taza que usaba mi abuela. Para mí el bodegón es algo muy cercano. Lo que sucede es que luego ya empecé a investigar y a trabajar también más con paisaje porque soy inquieta. También trabajo con acrílico, que es muy rápido. Soy muy rápida pintando y ya el bodegón parecía que me copiaba a mí misma y quería descubrir algo distinto. Ahora estoy en un momento en que, aunque estoy investigando otras cosas, también vuelvo al bodegón alguna que otra vez.

En sus investigaciones combina el metacrilato, la pintura y la fotografía, unos elementos muy distintos.

Pero con los que puedes trabajar incluso la tercera dimensión, porque según utilices los soportes puedes ponerlo de una manera o de otra y disfruto bastante. La fotografía también me resulta muy cercana porque las fotografías las hago yo misma.

Obras de Marina Gómez en la sala zamorana. / Alba Prieto / LZA

¿Qué supone para usted la creación artística?

Es mi vida, es mi manera de manifestar mis alegrías, mis emociones, mis tristezas, las sorpresas, la sensibilidad, pero no todo es bueno, pues también a veces hay tormentos, hay dificultades e incluso miedo.

Usted tiene una casa-museo en su pueblo natal. Háblenos de este proyecto.

En mi pueblo yo me hice una casita. Vivo en Madrid y me encanta ir a mi pueblo. Al hacerme la casa me planteé hacer un espacio para traer obra y mover obra para que el pueblo también se fuera familiarizando con la pintura. Además, estuve doce años organizando un concurso de pintura rápida que tuvo mucho éxito, hubo ediciones en las que llegaron a participar 60 pintores venidos de toda España. El certamen ya no se realiza, pero todavía sigo organizando exposiciones en el museo y en la sala que tiene el ayuntamiento también organizo para otros pintores. No selecciono demasiado porque me parece que todo el mundo tiene derecho a exhibir. Me da igual que sean principiantes, que sean ya gente consagrada y cada año se hace una exposición en la sala municipal. Incluso formé un grupo y venía una pintora de Salamanca a darle clase. Más recientemente, con motivo de la guerra de Ucrania, también impulsé una exposición en la sala del ayuntamiento. Para esa muestra pedí cuadros a pintores de amigos míos de Madrid y lo puse a unos precios bastante asequibles. Se vendió todo y lo recaudado lo hicimos llegar.

Tras Zamora, ¿dónde exhibirá su hacer artístico?

Cuando solicité la sala de la Diputación de Salamanca, pedí también la sala cultural que hay en Peñaranda, donde expuse hace años cuando pertenecía a la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, y me la concedieron. Haré en ella una exposición en diciembre.