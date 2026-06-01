Capítulo de la hermandad
El jefe de la Armada, cubiculario de Zamora
El Ajema, almirante Antonio Piñeiro Sánchez es desde este fin de semana miembro de la Cofradía de San Ildefonso
La Real, muy antigua e ilustre Cofradía de los Caballeros Cubicularios de San Ildefonso y San Atilano ha celebrado este sábado el capítulo, en el que destaca la entrada como hermano del almirante general Antonio Piñiero Sánchez, almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, representado en el acto por el contralmirante José María Ibáñez Martín, que normalmente es quien acude a la procesión del Santo Entierro.
En el 530 aniversario de la colocación de los restos santos en la capilla alta acudieron a Zamora el arzobispo de Toledo y Primado de España, Francisco Cerro, y el obispo de Tarazona, Vicente Rebollo. Además recibieron la venera y hábito, junto al almirante, el doctor Eduardo Mayor Toranzo y el lazo de damas Ángela Pérez González, teniente fiscal de Zamora y María Inés Santiago, letrada de la Justicia, directora del Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Zamora.
Los cubicularios celebraron la procesión desde el convento del Tránsito hasta la iglesia arciprestal de San Pedro y San Ildefonso, donde se celebró la misa por rito mozárabe. La Cofradía de San Ildefonso de la Cistiérniga recibió la mención honorífica porque llevó a Pleno el nombramiento de alcalde perpetuo a San Ildefonso.
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