La iglesia románica más pequeña y singular de Zamora requiere una rehabilitación urgente, que ya impulsa ZamorArte

Pasa por ser una de las iglesias más singulares y coquetas del románico zamorano, además de una de las que más sorprende por sus llamativos capiteles cuando se accede a su interior. Ahora, con el fin de ponerla en valor y contribuir a la conservación del patrimonio eclesiástico de la ciudad, la Fundación Zamorarte impulsa una intervención en ese templo del extrarradio de la ciudad.

Se trata de la iglesia de Santiago de los Caballeros, en la que según la leyenda fue ordenado caballero el Cid Campeador.

Ese templo del barrio de Olivares requiere un lavado de cara urgente. Se trata de realizar una intervención "de conservación urgente de la cubierta" que requiere una modificación y una puesta en escena diferente, según ha avanzado el presidente de la Fundación Zamorarte, Juan Carlos López. El responsable de la fundación promovida por el Obispado de Zamora ha recordado que Santiago de los Caballeros es una iglesia "muy peculiar" y "desconocida" para muchos.

Intervención en Santa María Magdalena

Esas obras serán las siguientes que pretende llevar a cabo la Fundación Zamorarte con el dinero que recauda de iniciativas como las visitas de la Milla Románica o las visitas nocturnas teatralizadas que este verano se ofertarán al románico de la ciudad. La intervención en Santiago de los Caballeros se sumará a los trabajos que se llevan a cabo actualmente en otro templo de ese estilo arquitectónico que es la joya de Zamora. Se trata de la rehabilitación en marcha en su segunda fase de la iglesia románica de Santa María Magdalena, de la que se intenta recuperar el paramento original.

Esa obra ha permanecido un breve tiempo parada por la aparición de restos imprevistos, pero en breve se reanudará. Esos trabajos, además de la actuación en el paramento, incluyen la iluminación del sepulcro situado en el muro norte de finales del siglo XII. También está previsto “retirar el camarín de los pies del templo para dejar libre el pórtico que ha estado oculto por ese entramado de madera, por lo que se va a ampliar la nave central de alguna manera”, según precisaron al inicio de las obras desde ZamorArte. La intervención en Santa María Magdalena está previsto que se prolongue durante un semestre, con un coste que asciende a 180.000 euros, financiados a través de una subvención del programa Románico Atlántico.

Por lo que respecta a Santiago de los Caballeros, tras la intervención que se acometa para consolidar la cubierta, también está previsto llevar a cabo un proyecto de musealización para revalorizar esa iglesia, también denominada de Santiago el Viejo. Para esa puesta en valor a través de un pequeño proyecto museístico existe un compromiso de la cofradía de los Caballeros Cubicularios de asumir el coste de ese proyecto, para lo que ya se ha firmado un convenio entre esa cofradía de origen nobiliario y la fundación eclesiástica.