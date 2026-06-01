La Feria del Libro de Zamora cierra su edición 40 con un balance agridulce en el gremio

La XL edición de la Feria del Libro de Zamora cerró el domingo sus puertas con un sabor agridulce entre las librerías y editoriales participantes.

El intenso calor y las muchas actividades programadas a lo largo del fin de semana, desde el Hurra! Romería pasando por la fiesta del comercio de Tres Cruces, eran apuntadas como causas de una menor afluencia de público, y por lo tanto menos clientes esporádicos, que se ha pasado por las casetas instaladas en la plaza de la Constitución desde el pasado jueves.

Público a última hora del domingo. / Alba Prieto / LZA

A la céntrica plaza sí han ido los clientes asiduos de las librerías que hacen que los profesionales, en mayor parte de los casos, mantengan las ventas del pasado año.

Los autores que han participado en la muestra han tenido "arrastre" entre los lectores. Así el jueves, el pregón de homenaje a la directora de las bibliotecas municipales, Rufi Veláquez, y la presencia de Espido Freire o de Pedro Simón animaron a muchos a acudir, para el viernes fue "algo más flojo" y el sábado pese a las muchas actividades que "hubo mucha gente", de hecho en las presentaciones de la tarde, a cargo de Félix G. Modroño y Luis García Jambrina, no había una sola silla libre, mientras que el último día fue un goteo de público.

Los poetas que creaban poemas en directo. / Alba Prieto / LZA

Poemas en directo

Entre las actividades que tuvieron lugar la jornada dominical figuraron la creación de poemas en vivo por parte de "Habla la tinta y poema", donde los poetas Álvaro Piedelobo y Pablo Urizar escribían, en cuestiones de minutos, un poema con una máquina de escribir Olivetti a quien se sentara en las sillas que tenían delante.

"Es un ejercicio de escucha en profundidad. Primero dejamos que la persona hable y luego le preguntamos", explicaba Álvaro mientras que su compañero ultimaba el poema a Sylvaine de Tourdonnet, quien tras oírlo manifestaba: "Me parece una cosa increíble que puedan hacer un poema de forma tan espontánea".

Autores

También respondieron a la convocatoria del gremio de librerías los autores José Ángel Barrueco y David Refoyo, mientras que por la tarde el último premio Castilla y León de las Letras, Tomás Sánchez Santiago, presentó su libro "Merodeo", una selección de los textos publicados mensualmente desde 2019 en "Los cuadernos pálidos", sección de la revista "El Cuaderno".

Publico asistente a la presentación de Sánchez Santiago. / Alba Prieto / LZA

Microrrelatos

Posteriormente se dieron a conocer el fallo del XII concurso de microrrelatos de la Feria, que superó los 200 textos presentados.

El jurado determinó que en la categoría infantil ganara Abril Diego Codesal, en juvenil Elena Orozco Casas y en adultos José Ramón Ramos Martínez.

Uno de los participantes en el certamen de microrrelatos. / Alba Prieto

Cómic

En cuanto al II concurso de cómic "Las viñetas perdidas", promovido por el Ayuntamiento y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, en categoría infantil se impuso Vega Corrochano, en juvenil Catalina Hernández y en adultos, Ruth Mayo Antón.

El punto y final a la XL Feria del Libro lo pusieron los músicos de Inspector Riff con sus temas pegadizos de, entre otros estilos, rhythm &blues o soul.