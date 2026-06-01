¿Estarán el Mercado de Abastos y el nuevo parque de bomberos de Zamora terminados este año? El edil del área aclara la situación

Ante la pregunta de si estará antes de que finalice el año la reforma del Mercado de Abastos de Zamora, el concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento, David Gago, no se atreve a dar una respuesta cien por cien segura, porque todo depende de la tramitación administrativa necesaria antes de poder reanudar las obras y de la agilidad que se den también otros organismos implicados, como la Comisión Territorial de Patrimonio.

Aun así, se muestra optimista pero a la vez advierte que la conclusión de las obras no significa el traslado inmediato de los industriales a su emplazamiento original desde la carpa de La Marina. De hecho, aclara que en ningún caso se va a producir ese traslado en mitad de una campaña de gran impacto, como pueda ser la de Navidad, sino que, como manda la lógica, se hará en los periodos en los que la actividad comercial del Mercado de Abastos es más floja.

Esa reflexión la hace el edil a preguntas de los periodistas sobre la marcha de esas obras paralizadas, a raíz de las cuales también surge de forma inevitable el interrogante sobre las obras del nuevo parque de bomberos municipal, que se encuentra en una situación parecida y en el que tampoco hay una respuesta clara sobre los plazos.

Respecto al nuevo edificio para los profesionales de extinción que se construye en la avenida Cardenal Cisneros, junto al Centro de Transportes, Gago explica que el modificado del proyecto ya casi está y confía en que "en breve" esté en la oficina de supervisión de proyectos del Ayuntamiento.

Obras del nuevo parque de bomberos de Zamora. / José Luis Fernández (Archivo)

Ese departamento municipal es el que contrasta que los precios del modificado se ajustan a los del mercado y que se cumple toda la normativa. En ambos casos son "proyectos complejísimos" en los que hay que mirar "gran cantidad de precios y que lo que se apruebe esté justificado", admite el edil.

Por ello, David Gago indica que aunque la obra del Mercado de Abastos "en principios va a estar este año" hay que esperar a que esté todo el modificado aprobado definitivamente para poder "recalcular" fechas de finalización. Sobre la marcha de esa rehabilitación del emblemático edificio comercial de Segundo Viloria, detalla que todos los funcionarios municipales están "a cien por hora implicados en sacar todo el trámite administrativo" adelante.

El modificado del Mercado de Abastos se presentó hace diez días y esta semana se ha registrado ya para que vaya a la mesa de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, que tiene que dar el visto bueno al modificado. "Vamos a un ritmo bastante fuerte", subraya el edil.