Drones, gafas de visión nocturna, perros policía o vehículos de extinción, entre los medios de una exposición del Ejército en La Marina de Zamora

La Subdelegación de Defensa de Zamora ha promovido una exposición de material militar, de rescate y de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con motivo de la conmemoración del Día de las Fuerzas Armadas de 2026.

La muestra permanecerá expuesta en la plaza de la Marina de Zamora a lo largo de toda la jornada del viernes día 5 de junio e incluirá, entre otros medios, drones, gafas de visión nocturna, medios terrestres de extinción de incendios y agentes perrunos del grupo cinológico especializados en la búsqueda de personas o sustancias.

La exposición permitirá dar a conocer a la población civil materiales de diferentes unidades y destacamentos, así como las labores que realizan, contando con el apoyo informativo de personal adscrito a los medios expuestos. Así, según ha explicado Defensa, el área expositiva contará con material procedente del cuartel general del Mando de Ingenieros de Salamanca, del Regimiento de Especialidades de Ingenieros Número 11 la capital charra, del Grupo de Escuelas de la localidad salmantina de Matacán y de la Guardia Civil.

La inauguración de la muestra está prevista al mediodía y permanecerá abierta hasta las ocho de la tarde para que cualquier persona que lo desee pueda ver los medios de cerca y conocer el funcionamiento y la labor de las distintas unidades presentes.

Cartel anunciador de la exposición de la Subdelegación de Defensa. Cartel anunciador de la exposición de la Subdelegación de Defensa.

La compañía del Cuartel General del Mando de Ingenieros acudirá a la exposición con un vehículo y una cocina remolque, el Regimiento de Especialidades de Ingenieros con un tren de máquinas integrado por una motoniveladora, una retroexcavadora y una cargadora, gafas de visión nocturna y una pista. Por su parte, el Ejército del Aire y del Espacio asistirá a la exposición con integrantes del grupo de Escuelas de Matacán, un camión de bomberos auto extintor 4x4, equipamiento del servicio contra incendios y drones de los Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados, con sus estaciones de control terrestre, que realizarán una exhibición.

Por su parte, la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora aportará un vehículo todoterreno de la Usecic, material de esa unidad y una carpa para puesto de mando avanzado, además de dos lanchas zodiac y dos motocicletas del Seprona, otras dos motos y un furgón de atestados de Tráfico, drones del equipo Pegaso y perros del grupo cinológico, además de ofrecer charlas informativas del Seprona y de Tráfico.

Por último, la propia Subdelegación de Defensa en Zamora dispondrá de expositores a modo de puntos de Información en una exposición que hará las delicias de los amantes del Ejército y de los medios de trabajo de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Curso sobre Monte la Reina

Por otra parte, y también en relación al Ejército, el centro de la UNED de Zamora celebra desde mañana y hasta el jueves bajo el título "Deslocalizando la Defensa: posibilidades y desafíos de los emplazamientos militares en zonas rurales" un curso de extensión universitaria. Las ponencias pueden seguirse tanto presencialmente como en línea a través de internet y la inscripción es gratuita.

A lo largo de las tres jornadas se estudiarán aspectos como el impacto de la deslocalización en el ámbito rural, la movilidad geográfica en el ámbito de las Fuerzas Armadas o el proyecto concreto de Monte la Reina y su comparativa con una actuación de características parecidas llevada a cabo por el Ejército en Huesca.

El curso está codirigido por el que ha sido director de la UNED de Zamora los últimos años y es profesor asociado, Antonio Rodríguez, y por la docente de ese mismo centro universitario María Gómez Escarda.