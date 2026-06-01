Defensa retoma, cinco meses después, el contrato parado por los empresarios en Monte la Reina, en Zamora

La Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos del Oeste del Ejército de Tierra ha retomado el contrato de urbanización de tres parcelas del futuro campamento militar de Monte la Reina, una obra importante que supera los 14 millones de euros y que ha sufrido un retraso de unos cinco meses por culpa del recurso presentado por la Cámara de Contratistas de Castilla y León.

Se trata de la urbanización de las parcelas denominadas M9, M11 y M12, un expediente que se inicia el 29 de diciembre de 2025. El 27 de enero de 2026 se suspende el procedimiento por el recurso de la Cámara de Contratistas y no es hasta el 14 de mayo cuando se conoce la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales Central.

En ese momento se levanta la suspensión, pero como el Tribunal dio la razón en algunos aspectos a la Cámara de Contratistas, se anuló el pliego de contratación y no ha sido hasta el pasado 28 de mayo cuando Defensa ha vuelto a sacar el pliego para contratar la obra afectada.

En total, en torno a los cinco meses de retraso por culpa de un obstáculo inesperado, el de la Cámara de Contratistas, una organización empresarial del sector de la construcción que ha presentado recursos no solo contra este, sino contra otro proyecto más del futuro acuartelamiento.

Se trata del contrato para llevar a cabo el edificio de alojamiento logístico de mandos número 1, que fue paralizado por el recurso ante el tribunal pero ha salido de nuevo con el pliego de condiciones modificado por 3,8 millones de euros. En este nuevo contrato no figura ya el anterior proceso que recibió el recurso de los contratistas, aunque sí aparece como pliego modificado.

Es verdad también que mientras los pliegos de urbanización de las tres parcelas salían por 13,8 millones de euros, ahora salen por 14,2 millones.

Actuaciones

Por otra parte, se ha puesto en marcha otro contrato de unos 120.000 euros de asistencia técnica para el proyecto de construcción de una central térmica basada en fuentes renovables, en concreto la geotermia.

El objeto del proyecto es la construcción de la central y de una red de calor capaz de dar servicio de climatización y producción de agua caliente sanitaria a los edificios conectados. El alcance del proyecto a desarrollar comprenderá la central térmica con todos sus equipos asociados, el campo de captación geotérmico y el diseño de las subestaciones de intercambio de los edificios conectados a la red de calor, que no son todos los del recinto.

También están en marcha los procesos para adjudicar la obra de construcción del edificio de alojamiento logístico de tropa y transeúntes número 1, por nueve millones de euros. Además hay numerosos proyectos de ejecución ya adjudicados.