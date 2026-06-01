Cuenta atrás para la apertura de las piscinas municipales de Zamora: el Ayuntamiento fija fechas, horarios y precios

Con la llegada por adelantado del calor y las temperaturas veraniegas, la ciudadanía de Zamora mira con envidia a Madrid y otras ciudades que han adelantado la apertura de sus piscinas de verano.

En la capital zamorana, los vasos de chapoteo en el exterior aún no han entrado en funcionamiento pero la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Zamora ha acelerado la tramitación y ya tiene fechas para su apertura. De hecho, la cuenta atrás ha comenzado y será la próxima semana, la segunda del mes de junio, cuando se inaugurará la temporada de las piscinas de verano, según han informado fuentes municipales.

Como en años anteriores, la apertura de las tres piscinas se efectuará de forma progresiva, al igual que su cierre, para que de esta forma se alargue más la temporada en la que esté abierta al menos una de las tres opciones de ámbito municipal para nadar al aire libre. Este año nuevamente la temporada se inaugurará en la piscina de Las Higueras, ubicada en el barrio de Alviar, donde la apertura de ese complejo de piscinas de verano se ha fijado para el viernes de la próxima semana, día 12 de junio.

Una semana después, el 19 de junio, abrirá también la piscina de gestión municipal del Tránsito, en el barrio de Los Bloques. Las últimas piscinas en arrancar su temporada de verano serán las de la Ciudad Deportiva, que lo harán el último viernes del este mes, día 26.

En el caso de las piscinas de Higueras y el Tránsito, ambas permanecerán abiertas 94 jornadas, hasta el 13 de septiembre la primera de ellas y hasta el 20 la segunda. Por su parte, la de la Ciudad Deportiva, debido a que también funciona como piscina climatizada, limitará su apertura en la campaña de verano a ochenta días y abrirá como último día el 13 de septiembre.

En cuanto a horarios, las tres piscinas mantienen su horario de apertura ininterrumpido de once de la mañana a las nueve de la tarde, todos los días de la temporada de verano.

Precios

Por lo que respecta a precios, no han variado y las de Zamora siguen siendo de las piscinas municipales más baratas de toda España.

La entrada individual tiene un precio de 0,51 euros la infantil de hasta catorce años y de 1,32 euros la de adultos. También estarán disponibles los abonos de quince baños, a un precio de 13,22 euros para adultos y de 3,97 euros los niños. Eso supone que los usuarios frecuentes pueden acceder a las piscinas municipales en Zamora por 88 céntimos de euro por acceso los adultos y por cerca de 26 céntimos los niños, unos precios más que competitivos que en pocas ciudades de España son tan baratos y que incluso en pueblos del alfoz son considerablemente más altos.