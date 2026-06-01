Conciertos, tardeo, comida solidaria, actividades infantiles y promociones en una nueva fiesta de calle del comercio zamorano

El pasado sábado fueron las Tres Cruces y el próximo, día 6 de junio, la cita se traslada a la arteria comercial de las calles del Riego y Feria de Zamora, donde se desarrollará una jornada festiva en la que los negocios saldrán a la calle y organizarán actividades de dinamización para divertir a todos los públicos.

El Día del Comercio de Riego-Feria, que se ha presentado este lunes en el Ayuntamiento de Zamora, tendrá todos los ingredientes para compatibilizar la diversión y el ocio con las compras y el conocimiento "cara a cara" de los propietarios de los negocios ubicados en esas céntricas calles.

La fiesta se prolongará entre las once de la mañana y las ocho de la tarde e incluirá, además de puestos de calle de los propios comerciantes, actividades de todo tipo, desde dos conciertos con grupos zamoranos, hasta tardeo, una comida solidaria y actividades infantiles.

Zamora. Presentación Día del Comercio de las calles Riego y Feria / Alba Prieto

La jornada festiva arrancará con la animación de un grupo de dulzaineros y durante toda la mañana incluirá también hinchables infantiles y pintacaras, mientras que por la tarde, los niños podrán disfrutar primero de un taller de chapas y después, a partir de las cinco de la tarde, de una sesión de cuentacuentos con Judynski.

Los mayores también tendrán su tiempo de disfrute, con un concierto vermú a cargo de Ocelum Music Band, a partir de la una del mediodía, y otro fin de fiesta, a partir de las seis de la tarde, con Ralli La Fort. Quien quiera completar la jornada podrá igualmente disfrutar de un arroz a la zamorana solidaria durante la comida, a beneficio de Azayca.

Las actividades, promovidas por la asociación de comerciantes de la zona, cuentan con el apoyo de la Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento y de Caja Rural de Zamora.

La secretaria de la asociación de comerciantes de la zona, Sandra de la Iglesia, ha declarado que se trata de una jornada "para dinamizar el comercio y gratificar a los clientes de todo el año".

Falta de aparcamiento

Por su parte, el presidente de la asociación, David Genicio, ha aprovechado la presentación para exponer uno de los problemas con los que se encuentra el comercio de la zona, como es el de la falta de aparcamiento.

Al respecto, ha reivindicado que los aparcamientos de la ORA sean realmente rotatorios como en otras ciudades y no que se permita, como se hace en Zamora, que alguien aparque en la zona azul sin límite de tiempo, a condición de que saque el tique correspondiente cada dos horas."Es triste que los clientes te digan que no vienen porque no tienen donde aparcar", ha lamentado Genicio, que frente a la competencia del comercio electrónico ha abogado porque el comercio local mantenga lo que tiene, se promocione en nuevos canales de Internet y redes sociales y apueste por hacer productos exclusivos.

De esa petición ha tomado nota el edil de Promoción Económica, David Gago, que en la presentación del día del comercio de Riego-Feria ha subrayado que se trata de un nuevo evento "en favor del comercio zamorano" que se enmarca en la estrategia de mejorar la promoción económica del tejido comercial de la ciudad, en colaboración con los empresarios y las personas implicadas, como se ha hecho antes en Tres Cruces o se hará próximamente también en Pinilla.

El director de Comunicación de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, ha declarado que el comercio constituye "lo más importante del tejido productivo" de la ciudad" y aunque sean tiempos "muy difíciles" para el comercio local, es "el que da vida a las calles" y busca su especialización, por lo que ha transmitido el apoyo de la entidad que representa.

Por su parte, la presidenta de Azayca, Pilar de la Higuera, ha agradecido la iniciativa, de los comerciantes del Riego, en la que a la hora de comer se podrá degustar un arroz a la zamorana que permitirá recaudar fondos para los pacientes de cáncer. Solidaridad, gastronomía, música, diversión y compras en la cita del próximo sábado en El Riego.