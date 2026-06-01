Comprar vivienda en Zamora es un 60% más barato que la media nacional

El mercado inmobiliario continúa al alza en buena parte de España, pero Zamora mantiene todavía una posición singular dentro del mapa nacional. Comprar una vivienda en la provincia zamorana es casi un 60% más barato que la media del país, pese a que los precios han aumentado durante el último año.

Los últimos datos del Índice Inmobiliario de Fotocasa sitúan el precio medio de la vivienda de segunda mano en la provincia de Zamora en 1.241 euros por metro cuadrado en mayo de 2026, cifra muy por debajo de la media española que se sitúa en 3.092 euros por metro cuadrado. La diferencia se aprecia con claridad si se compara con algunas de las provincias más caras del país. En Madrid el precio medio alcanza ya los 5.414 euros por metro cuadrado, en Baleares supera los 5.300 euros y en Málaga se aproxima a los 4.700 euros. Incluso dentro de Castilla y León, Zamora se sitúa en la parte baja de la tabla regional, lejos de provincias como Valladolid, donde el metro cuadrado ronda los 2.000 euros Salamanca, que alcanza los 1.975 euros por metro cuadrado; o Segovia, con 1.899 euros por metro cuadrado.

Cifras que hacen que Zamora siga figurando entre los territorios más asequibles para acceder a una vivienda. Aun así, el mercado inmobiliario zamorano también refleja síntomas de subida. Según el informe, el precio de la vivienda en la provincia ha aumentado un 3,2% interanual y un 1,5% respecto al mes anterior. Aunque el crecimiento es moderado en comparación con otras provincias castellanoleonesas, confirma una tendencia alcista que se viene consolidando desde hace meses. Si multiplicamos el último precio mensual por los 80 metros cuadrados de una vivienda estándar, el valor medio de comprar una casa de estas características actualmente es de 99.280 euros, lo que significa que en un año se ha encarecido más de 3.000 euros.

Precio de la vivienda según el último informe de Fotocasa. / L.O.Z.

Mayor presión en el mercado inmobiliario de la capital

La situación cambia ligeramente cuando se analiza exclusivamente la capital. En Zamora capital, el precio medio de la vivienda alcanza los 1.517 euros por metro cuadrado, con una subida interanual del 10,2%. El incremento es notablemente superior al de la provincia en conjunto y muestra una mayor presión sobre el mercado urbano. De este modo, el precio medio de una vivienda de 80 metros cuadrado alcanza los 121.360 euros en la actualidad, frente a los aproximadamente 110.127 euros que costaba hace un año lo que refleja un incremento de 11.232 euros.

Pese a esa subida, Zamora continúa siendo la capital más económica de Castilla y León para adquirir una vivienda de segunda mano. Muy lejos quedan los 2.696 euros por metro cuadrado de Salamanca capital, los 2.546 euros de Soria, los 2.434 euros de Burgos o los 2.345 euros de Valladolid.

El informe refleja además importantes diferencias entre municipios dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León. En el caso zamorano, Benavente vuelve a posicionarse entre las localidades más económicas de la región para adquirir vivienda, con un precio medio de 847 euros por metro cuadrado. Junto a Benavente, las ciudades más económicas para comprar una vivienda son La Bañeza, con 777 euros por metro cuadrado; Ciudad Rodrigo, con 857 euros por metro cuadrado; y Astorga, con 921 euros por metro cuadrado. Entre las ciudades con un precio superior a los 2.000 euros por metro cuadrado se encuentran, por ejemplo, Salamanca, Soria, Burgos, Segovia, Arroyo de la Encomienda, Valladolid o León.

Incremento generalizado

Los datos también evidencian que Castilla y León atraviesa un momento de crecimiento inmobiliario generalizado. El precio medio autonómico se sitúa en 1.778 euros por metro cuadrado tras experimentar un incremento interanual del 11,2%. Esto supone que una vivienda estándar de 80 metros cuadrados cuesta ya de media 142.278 euros en la comunidad, frente a los 127.990 euros registrados hace un año.

A nivel nacional, todas las comunidades autónomas registran incrementos de precios. Castilla y León se encuentra entre las regiones con subidas superiores al 10%, aunque muy lejos de los crecimientos observados en Murcia, Asturias, Cantabria o Andalucía.

"El precio de la vivienda atraviesa el momento de mayor tensión del ciclo inmobiliario. La demanda de compra roza máximos históricos y continúa presionando con fuerza a una oferta disponible insuficiente para absorber ese interés. De hecho, nunca antes la brecha entre oferta y demanda había sido tan acusada como ahora, y ese desequilibrio es el principal responsable de los intensos incrementos interanuales tan intensos", explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.