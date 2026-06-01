El centro de salud Puerta Nueva de Zamora cierra por la tarde por obras

El Centro de Salud Puerta Nueva permanecerá cerrado por las tardes para la realización de obras de acondicionamiento. Así consta en los carteles informativos colocados en el centro para que se enteren los usuarios. Las fuentes consultadas por este diario indican que se espera que las obras tengan una corta duración y sea cuestión de días su finalización.

Sin embargo, se ha optado por acometer los trabajos por la tarde, con el fin de que la actividad del centro no se vea condicionada por ellas en horario de mañana.

No son las únicas obras que se acometen en centros de salud de la capital. En Santa Elena está ya en obras la parte de abajo, utilizada por la sede de emergencias sanitarias, una zona que se está acondicionando debido a que presentaba importantes carencias sobre todo para la estancia del personal que debía atender el servicio.

A más largo plazo ha empezado ya el proceso para sustituir el actual centro de salud Virgen de la Concha por otro nuevo, que será emplazado seguramente en la esquina de Alonso del Mercadillo con avenida de Requejo dentro del recinto del Centro Específico de FP y enfrente del hospital Virgen de la Concha. Se trata de una ubicación muy cercana al centro de salud actual, si bien aún no ha sido comunicada oficialmente. El centro de salud Virgen de la Concha tiene desplazadas las consultas de Pediatría en el Hospital Provincial, debido a las carencias de espacio que sufre.

Además urbanísticamente tampoco puede crecer más en su actual parcela.