El barrio La Horta celebrará sus grandes fiestas del 8 al 14 de junio: Programa completo día a día

Con este programa, Barrios Bajos La Horta volverá a reunir a vecinos y visitantes en una semana de convivencia, actividades infantiles, juegos tradicionales, gastronomía y música.

Lunes 8 de junio

Las actividades comenzarán el lunes 8 de junio a las 20.00 horas con la inauguración de la exposición de los talleres de pintura y patchwork. A continuación, tendrá lugar el inicio oficial de las fiestas, con música, un aperitivo sorpresa y el comienzo de distintos juegos.

Martes 9 de junio

El programa continuará el martes 9 y el miércoles 10 de junio, a partir de las 20.00 horas, con juegos de mesa como parchís y chinchón, además de juegos tradicionales como rana, billar holandés y futbolín.

Jueves 11 de junio

El jueves 11 de junio, el Día de Niñ@, estará dedicado a los más pequeños. Desde las 19.00 horas se celebrarán juegos infantiles para menores de hasta 12 años. A las 20.00 horas volverán los juegos de mesa y tradicionales.

Viernes 12 de junio

El viernes 12 de junio tendrá lugar el concurso de tortillas. Las tortillas podrán entregarse de 19.00 a 20.00 horas en el local de la Asociación de Vecinos, donde posteriormente se reunirá el jurado y se entregarán los premios. Esa misma tarde, de 20.00 a 21.30 horas, se disputarán las partidas finales de juegos y, a las 21.45 horas, actuará el grupo Rumba Ibérica en la Plaza de la Iglesia de la Horta. Durante la actuación se entregarán también los premios de los juegos.

Sábado 13 de junio

El sábado 13 de junio la jornada comenzará a las 11.00 horas con un máster chef infantil en el local de la asociación. A las 12.30 horas se celebrará la valoración del jurado y la entrega de premios. Ya por la tarde, a las 14.15 horas, habrá comida popular con arroz a la zamorana en el parque junto a las pistas deportivas de Puerta Nueva. El precio será de 3 euros para socios y 6 euros para no socios. Los tickets podrán recogerse en el local de la asociación entre las 19.30 y las 21.00 horas los miércoles, jueves y viernes. La programación del sábado se completará con hinchables para todas las edades, de 17.00 a 20.30 horas.

Programa de fiestas barrio de La Horta, Zamora. / Cedida

Domingo 14 de junio

Las fiestas concluirán el domingo 14 de junio con un paseo saludable a las 11.00 horas. A su llegada, prevista para las 12.30 horas, se ofrecerá avituallamiento con agua y fruta para los participantes en el local de la asociación, situado en la calle Higar. A las 14.00 horas se celebrará una comida vecinal, en formato de compartir, en el parque junto a la sede de la asociación. La jornada finalizará con juegos gigantes para toda la familia, de 17.15 a 20.30 horas, en las pistas deportivas de Puerta Nueva.