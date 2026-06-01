El alquiler "se come" ya el 37% del sueldo en Zamora

Zamora se sitúa ya entre las provincias de Castilla y León donde el alquiler exige un mayor esfuerzo económico a los trabajadores. Según un análisis elaborado por Fotocasa e InfoJobs, los zamoranos destinaron en 2025 el 37% de su salario bruto al pago de una vivienda de alquiler de 80 metros cuadrados. El dato supone un aumento de ocho puntos respecto al año anterior, cuando el esfuerzo salarial se situaba en el 29%.

La provincia registra así uno de los incrementos más significativos de la comunidad en términos de accesibilidad a la vivienda. En diciembre de 2025, el precio medio del alquiler en Zamora alcanzó los 9,59 euros por metro cuadrado al mes. Con esa referencia, el alquiler anual de una vivienda tipo de 80 metros cuadrados se elevó hasta los 9.206 euros.

El esfuerzo económico se calcula tomando como referencia el salario bruto medio ofertado en la provincia, que en 2025 fue de 24.631 euros anuales, equivalentes a 2.053 euros brutos mensuales en doce pagas. Con esos ingresos, el pago del alquiler absorbe más de un tercio del sueldo bruto, por encima del umbral del 30% que habitualmente se considera el límite recomendable para evitar situaciones de sobreesfuerzo residencial.

Dentro de Castilla y León, Zamora aparece empatada con Valladolid y Salamanca como las segundas provincias donde más porcentaje del salario se destina al alquiler, con un 37%. Solo Segovia presenta un esfuerzo superior, con el 45%. Por detrás se sitúan Burgos y Soria, ambas con el 36%; León y Ávila, con el 32%; y Palencia, con el 30%.

El caso zamorano resulta especialmente relevante porque la provincia partía en 2024 de uno de los porcentajes más bajos de la comunidad, con un 29%, y en solo un año ha pasado a situarse en la parte alta de la tabla autonómica. La evolución refleja la creciente presión del mercado del alquiler en un territorio donde los salarios medios siguen estando por debajo de la media de Castilla y León y también de la media nacional.

En el conjunto de la comunidad, los castellanoleoneses dedicaron en 2025 el 36% de su salario bruto al pago del alquiler, un punto más que en 2024. El precio medio autonómico cerró el año en 9,62 euros por metro cuadrado al mes, prácticamente en línea con el dato de Zamora, que se situó en 9,59 euros. Sin embargo, el salario bruto anual medio de Castilla y León fue de 25.494 euros, por encima de los 24.631 euros registrados en la provincia zamorana.

Viviendas de alquiler / EUROPA PRESS

La comparación autonómica muestra que Zamora soporta un esfuerzo salarial ligeramente superior al promedio regional pese a tener un precio por metro cuadrado muy similar. La explicación está en la diferencia salarial: con ingresos medios más bajos, una renta de alquiler cercana a la media autonómica pesa más sobre la economía de los hogares zamoranos.

El informe advierte de la creciente desconexión entre la evolución de los salarios y el encarecimiento de la vivienda en alquiler. En Castilla y León, los sueldos subieron un 1,4% en 2025, mientras que el precio del alquiler lo hizo un 5,4%. Esta brecha se traduce en una pérdida de capacidad económica para los inquilinos y en mayores dificultades de acceso a la vivienda sin comprometer una parte excesiva de los ingresos.

La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, señala que 2025 marca un punto de inflexión en la crisis de accesibilidad a la vivienda en España, al alcanzarse el nivel más alto de la serie histórica en esfuerzo salarial destinado al alquiler. Aunque Zamora se mantiene por debajo de las provincias más tensionadas del país, el salto registrado en el último año evidencia que el problema de acceso a la vivienda también se está intensificando en mercados de menor tamaño.

Por su parte, InfoJobs subraya que los salarios ofertados mantienen una tendencia al alza, pero insuficiente frente al encarecimiento del alquiler. En el caso de Zamora, esa tensión se refleja de forma clara en el paso del 29% al 37% del sueldo bruto destinado a pagar una vivienda arrendada.

El estudio toma como referencia una vivienda media de 80 metros cuadrados y cruza el precio del alquiler del Índice Inmobiliario Fotocasa con los salarios medios ofertados en InfoJobs. Con esta metodología, Zamora queda situada como una de las provincias castellanoleonesas donde el acceso al alquiler se ha deteriorado con mayor rapidez durante el último año.