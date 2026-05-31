Los vecinos de Roales tras el juicio por la muerte de Arancha Corcero: "Se te parte el alma, y siempre queda la pena"

Las calles de Roales están prácticamente desiertas. El intenso calor de estos días, con temperaturas más propias del mes de agosto, hace que los vecinos se queden en casa hasta que el sol empieza a desaparecer por el horizonte; y el poco movimiento que se registra es de personas que apuestan por utilizar el coche, por corto que sea el trayecto, para tener el respiro que da el aire acondicionado.

Roales del Pan | VÍCTOR GARRIDO

Pero en el pueblo, además de los termómetros disparados, también se siente la pena. Quien más, quien menos, comenta con tristeza "lo de Arancha". El dolor, que pese al paso del tiempo sigue latente, vuelve a asomar entre los vecinos que se atreven a salir a la calle. "Y lo que nos queda", dicen algunos.

Y es que dos años y medio después de que la joven de 27 años Arancha Corcero falleciera tras ser atacada por cinco perros en un camino rural entre los municipios de Roales del Pan, donde residía con sus padres, y La Hiniesta; el jueves se juzgaba en Zamora al dueño de los canes, P.G.R., que cumplirá como máximo cuatro años de cárcel.

"Fue una desgracia tremenda, una situación desgarradora", recordaba una vecina, que aseguraba que cuando ocurren este tipo de sucesos "se te parte el alma, y siempre queda la pena". Reconocían también en un pequeño corrillo que cuando se escuchan este tipo de sucesos "siempre te crees que aquí no va a pasar, pero de repente ocurre en tu casa y es horroroso, se te revuelve todo. Conoces a la joven que falleció, a sus padres, a su familia… es muy duro".

Con la celebración del juicio, continuaban, "revives otra vez todo lo que ocurrió aquel día", y también tenían sus pensamientos puestos en los padres de Arancha: "Han tenido que pasarlo muy mal volviendo a contar y a rememorar todo lo que ocurrió".

Entrada a Roales del Pan. | VÍCTOR GARRIDO

Precisamente la madre de Arancha, Pilar Girón, relató en el juicio lo ocurrido aquel día de 2023. Su hija la llamó por teléfono, para avisarla de que iba a pasar por una zona donde los perros la habían abordado en otras ocasiones. En una segunda llamada le pide ayuda porque la jauría la está atacando, y es entonces cuando la madre deja de oír la voz de su hija para escuchar tan solo los gruñidos de los perros. Cuando llegó al camino, se encontró el cadáver irreconocible de Arancha: literalmente se la habían comido unos perros que seguían al acecho y a los que hacía frente con un palo para que no le atacaran a ella.

Poco después llegó su marido, Jacinto Corcero, quien acudía al lugar tras escuchar la llamada de su mujer y que en el camino había avisado el 112. "Arancha ha muerto", le dijo su esposa.

"Esos padres no levantarán cabeza nunca", decía otra roaleña, aunque poco a poco contaban que han ido recuperando parte del que hasta la desgracia era su día a día: "Algunas veces van al bar, pero ahora mismo no sabemos cómo están".

Los que, según algunos vecinos, no se dejan ver por el pueblo son el pastor y su familia: "Mejor así", sentencian.

Consideran en el municipio que el juicio "ha tardado mucho" y que, "aunque solución no tiene, al menos esperamos que no quede impune". El sentimiento generalizado es que "ojalá que la sentencia suponga un pequeño alivio para los padres, que les ayude a descansar"; pero también hay quién no tiene tantas esperanzas y vaticina, no sin dolor y enfado, que el pastor propietario de los perros "se va a ir de rositas".

"Sería una injusticia muy grande que se quedara en la calle, pero a ver qué pasa", aseveraba otro vecino, que reconocía que los perros "deberían haber estado atados, porque todo el mundo sabía que no eran perros amigables y estaban siempre sueltos. Lo que ha pasado no es normal, no se puede consentir".

En los pueblos son muchos los habitantes que tienen perros, y hay quien reconoce que "alguna vez a todos se nos pueden escapar", pero no pueden estar sueltos de forma sistemática. "Hay que tener cuidado porque son animales y nunca sabes cómo van a reaccionar, por mucho que digas que tus perros son buenos y no hacen nada. Eso no es excusa", quería dejar claro una roaleña.

Mientras esperan en Roales a que se dicte sentencia, "que seguro que será muy comentada en el pueblo pase lo que pase", el dolor por lo ocurrido sigue presente entre los vecinos de los padres de Arancha. Entre el calor, está presente la sombra de un suceso que ha marcado, y sigue marcando, a todo un pueblo. Un pueblo que sigue saliendo a pasear, pero en el que andar por los caminos ya nunca volverá a ser lo mismo. "Que se haga lo que se tenga que hacer, pero que esto no vuelva a pasar. Ni aquí, ni en ningún sitio".