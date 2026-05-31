¿Qué tiempo hará en Zamora la próxima semana? El modo verano, con los días contados: diez grados menos

El calor intenso que Zamora arrastra durante estos días tiene los días contados en Zamora... aunque habrá que esperar un poco. Según la previsión, las temperaturas se mantendrán por encima de los 30 grados pero solo hasta el martes, cuando la meteorología emprende una bajada térmica de hasta diez grados en las máximas: pasaremos de los 35 registrados hasta los 24 que la Aemet prevé para el próximo viernes.

El primer descenso claro llegará a partir del martes, cuando los termómetros bajarán hasta los 28 grados, situándose por fin por debajo de la barrera de los 30. A partir de ahí, la tendencia continuará a la baja, con máximas que caerán de forma progresiva. Estos son los grados que habrá en Zamora capital durante los próximos días:

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

Zamora dice así adiós a un mes de mayo histórico con valores que en la última semana han llegado incluso a los 36 grados.

Riesgo de incendios

El intenso calor también ha provocado que la Junta de Castilla y León declarara el pasado miércoles el peligro medio de incendios forestales en Zamora. Una resolución que implicaba la suspensión de las quemas y la puesta en marcha del operativo en "alerta máxima".

Al calor generalizado en Castilla y León se le suman los avisos por altas concentraciones de ozono como ocurre en provincias vecinas como Valladolid. El Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid ha detectado valores superiores a 100 microgramos (µg)/m3 de ozono en las estaciones de la Red de Control de Contaminación Atmosférica de la ciudad (RCCAVA), y en seis días consecutivos, en concreto las jornadas del 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de mayo, por lo que se mantiene activa la ‘Situación 1, Preventiva’ por este episodio de contaminación por ozono, que se declaró el pasado domingo, con las consiguientes medidas informativas, según recogió Ical.