Sanidad
Sacyl de Zamora deriva casi 8.000 pruebas a la privada para aligerar demoras
Recoletas realizará TAC, resonancias y ecografías a pacientes de la sanidad pública
La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora ha adjudicado a Recoletas la realización de 7.895 pruebas diagnósticas con el fin de aligerar las listas de espera en la sanidad pública para hacerse TAC, resonancias magnéticas y ecografías. El mayor grupo de pruebas corresponde a las ecografías, con 3.350 estudios simples y 125 complejos que sumen una inversión de 192.275 euros. Cada ecografía simple cuesta 54 euros y la compleja 91.
En cuanto a los escáner, en los próximos siete meses se prevén hacer en la privada 2.370 pruebas: 1.300 TAC simple, 385 TAC complejos, 385 con contraste y 300 sin y con contraste. El coste asciende a 179.345 euros. Un TAC simple sale por 77 euros y uno complejo por 146.
La resonancia magnética nuclear incluye 2.050 pruebas: 1.650 estudios simples, 350 sin y con contraste y 50 con anestesia. El coste total de estas pruebas asciende a 217.500 euros (116 euros la prueba más habitual).
En todos los casos la finalidad de Sacyl es "reducir los tiempos de espera de los pacientes de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora que se encuentran en lista de espera" para los distintos procedimientos diagnósticos. Una vez utilizados "de forma óptima los recursos sanitarios propios", Sacyl "no puede asegurar la prestación del servicio con sus medios personales y materiales, por lo que considera necesario iniciar expediente de contratación" de cierto número de pruebas con medios externos de la sanidad privada.
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