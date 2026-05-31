Luis Garrido, nuevo subdirector de LA OPINIÓN-EL CORREO

Luis Garrido Herrero ha sido nombrado por Prensa Ibérica, a propuesta de la dirección de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, nuevo subdirector de la cabecera. Además, se incorpora al equipo directivo Verónica de Castro como jefa de la sección de Comarcas y Alejandro Bermúdez refuerza su posición como responsable de la Estrategia Digital. Este movimiento pretende dar un espaldarazo a la transformación en la que se encuentra inmerso el diario de todos los zamoranos. Un periódico que camina hacia los 130 años de historia con el firme objetivo de que el periodismo riguroso y libre llegue a todos los lectores, con independencia del lugar en el que residan.

Luis Garrido, nacido en Zamora en 1989, es graduado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos y posee titulación en Edición Literaria por la Universidad Autónoma de Madrid. En el año 2012 se incorporó a la plantilla de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA como corresponsal en Toro. De ahí pasó a la sección de Zamora, donde ha desempeñado su trabajo en las áreas de Educación y Política Municipal. En el año 2023 asumió el cargo de redactor jefe bajo la dirección de Begoña Galache, funciones que ha ejercido hasta la fecha actual. Este recorrido ha permitido al nuevo subdirector adquirir una visión de conjunto de la realidad de la provincia, bagaje que le acompañará en el próximo cometido.

Verónica de Castro, nueva responsable de Comarcas / José Luis Fernández

Verónica de Castro (Valladolid, 1987) es licenciada en Periodismo por la Universidad de Valladolid y realizó estudios en la Universidad Masaryk de Brno (República Checa) y en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Inició su carrera profesional en la Cadena SER y en Radio Nacional de España antes de trabajar en un periódico digital en Tallin (Estonia). A su vuelta a España, asentó su residencia en Zaragoza, donde se desempeñó durante catorce años como redactora de informativos, locutora y reportera en medios de comunicación como Aragón Radio, Aragón TV, Aragón Digital y la delegación de Antena 3 en esta comunidad, con una breve incursión en la comunicación institucional y política antes de incorporarse en 2025 a la plantilla de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

Crecimiento digital

Alejandro Bermúdez (Zamora, 1990) es licenciado en Periodismo por la Universidad de Valladolid y cursó también estudios de Comunicación en la Universidad Masaryk (República Checa). Además, posee una titulación en Redes Sociales y Comunicación Empresarial. Tras pasar por distintos medios locales se incorporó a la plantilla de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA en 2015 como redactor en la sección de Comarcas, donde durante ocho años cubrió la actualidad informativa de Tierra de Campos y Tierra del Pan, siendo además jefe de la sección desde 2023, cargo que compatibilizó con la jefatura de Estrategia Digital, a la que a partir de ahora se dedicará en exclusiva ante la expansión y creciente importancia de este soporte.

La nueva estructura directiva del diario, junto con el equipo de profesionales que conforman el periódico, aspiran a robustecer aún más el liderazgo de la cabecera como el medio de comunicación de referencia de los zamoranos tanto en las páginas del papel como en los diferentes soportes digitales donde se pueden leer sus informaciones.