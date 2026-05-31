Fernando Rodríguez, presidente de la Abogacía de Castilla y León: “No puede haber una justicia de primera o de segunda en función del código postal”.

Zamora ha acogido el V Congreso de la Abogacía de Castilla y León, y usted, en concreto, ha participado en una mesa de encuentro con la abogacía portuguesa. ¿Qué valor tiene que este diálogo se produzca precisamente aquí, en una ciudad tan vinculada a la frontera?

Desde el primer momento consideramos que, además de contar con un programa amplio y completo, era importante abrir un espacio de contacto con la abogacía portuguesa. La profesión no puede centrarse únicamente en sus propias fronteras ni limitar su actuación a los límites geográficos. Cada vez resulta más relevante el ámbito europeo, tanto desde el punto de vista legislativo como jurisprudencial. Además, Castilla y León mantiene una relación muy estrecha con Portugal, especialmente en provincias como Zamora y Salamanca. Existen muchas relaciones jurídicas entre ciudadanos españoles y portugueses, y por eso nos parecía fundamental iniciar un diálogo y establecer sinergias entre las instituciones profesionales de ambos países. La idea es dar los primeros pasos para una colaboración que pueda beneficiar a ambas abogacías.

Fernando Rodríguez, presidente de la Abogacía de Castilla y León. / Víctor Garrido

Se habla mucho de cooperación transfronteriza en materia cultural, turística o económica. ¿Se habla lo suficiente desde el punto de vista jurídico?

Tradicionalmente, hemos pensado que la normativa aplicable era la de cada país, pero eso es cada vez más ilusorio. La normativa europea y la jurisdicción europea tienen una incidencia directa en nuestra profesión. Por eso ha llegado el momento de dejar de mirar solo hacia dentro y empezar a mirar también hacia fuera.

¿Hace falta una relación más estable entre los colegios de abogados de Castilla y León y la abogacía portuguesa?

Sí, y precisamente por eso estamos propiciando este encuentro. A veces es necesario contar con profesionales en Portugal que puedan ayudar a resolver problemas de clientes españoles allí, igual que profesionales españoles pueden colaborar en la defensa de intereses portugueses en España. Aunque existe el reconocimiento del carné de abogado europeo, siguen existiendo obstáculos, como el idioma o la propia regularización del ejercicio profesional en otro país. Por eso es importante contar con compañeros en Portugal con los que podamos trabajar coordinadamente.

¿Qué puede aprender la abogacía castellano-leonesa de la portuguesa, y al revés?

Seguramente podemos aprender muchas cosas unos de otros. Por ejemplo, cómo se organiza el turno de oficio en cada país o cómo se afrontan determinadas cuestiones profesionales. Las legislaciones son diferentes, pero cada vez compartimos más normativa común a través del marco europeo. Sobre todo, queremos establecer lazos de colaboración. Para nosotros, esa relación con Portugal va a ser muy importante. Ya hemos establecido contacto con la Ordem dos Advogados de Portugal, concretamente con el Consejo Regional de Oporto, y también ha sido fundamental la colaboración de la Fundación Rei Afonso Henriques de Zamora como puente de acercamiento.

“Tenemos mucho que aprender de la abogacía portuguesa” Fernando Rodríguez Santocildes — Presidente de la Abogacía de Castilla y León

En el congreso también se ha hablado de territorialidad. Castilla y León es una comunidad muy extensa. ¿Qué significa hoy garantizar una justicia de proximidad?

Vivimos un momento en el que las reformas deben ponerse en relación con la realidad geográfica de Castilla y León. Esta comunidad tiene una geografía muy dispersa, con distancias importantes incluso dentro de una misma provincia. En muchos pueblos se han perdido servicios esenciales: el centro de salud, la escuela, el banco y otras muchas cosas. Lo que no podemos permitir es que también se prive a los ciudadanos de una justicia cercana. Hay una tendencia a concentrar determinadas competencias en las capitales de provincia. Por ejemplo, en materia de violencia sobre la mujer, se pretende concentrar competencias que antes estaban más próximas a los territorios. Nosotros consideramos que eso aleja la justicia de las víctimas. Aunque se puedan utilizar videollamadas y nuevas tecnologías, se pierde algo muy importante: la inmediación. En la jurisdicción penal, que el juez pueda mirar a los ojos a la víctima tiene un valor que muchas veces no puede sustituirse mediante una videoconferencia.

“No podemos alejar la justicia de las víctimas” Fernando Rodríguez Santocildes — Presidente de la Abogacía de Castilla y León

Entonces, ¿se podría decir que existe una desigualdad en el acceso a la justicia dependiendo de dónde se viva?

Eso es precisamente lo que reclamamos que no ocurra. No puede haber una justicia de primera o de segunda en función del código postal, de la dirección o de la localidad en la que se viva. No podemos relegar a la condición de ciudadanos de segunda a quienes viven en el mundo rural. Al contrario, debemos hacer un esfuerzo para que la justicia esté presente en todos los territorios. Y podemos decir con orgullo que la abogacía sí está presente en todos los rincones de Castilla y León. Allí donde hay tribunales de instancia, hay profesionales del turno de oficio adscritos al territorio, muchos de ellos con una formación muy especializada en materias como violencia sobre la mujer, extranjería o derecho penitenciario.

“No puede haber una justicia de primera o de segunda en función del código postal” Fernando Rodríguez Santocildes — Presidente de la Abogacía de Castilla y León

Una de las cuestiones abordadas en el congreso es la Ley de Eficiencia y esa implantación de los tribunales de instancia. ¿Qué valoración hace la abogacía de Castilla y León de esta transformación?

La valoración no es positiva. La implantación de los tribunales de instancia, en los términos en los que se ha llevado a cabo, ha supuesto un caos importante y una ralentización de los procesos. Ha habido falta de organización y también falta de medios materiales y personales. Se habla mucho de especialización, pero lo cierto es que algunos funcionarios que se están incorporando a determinados servicios no proceden de la Administración de Justicia, sino de bolsas de empleo o de otras administraciones. Eso genera una falta de conocimiento sobre el trabajo que tienen encima de la mesa.

“La implantación de los tribunales de instancia ha supuesto un caos importante” Fernando Rodríguez Santocildes — Presidente de la Abogacía de Castilla y León

¿Considera que no se está escuchando suficientemente a la abogacía en la aplicación de este tipo de reformas?

La abogacía debe ser escuchada cuando se están elaborando las leyes. Ahora, en muchos casos, solo podemos lamentarnos de determinadas situaciones e intentar solucionarlas. En cualquier caso, la abogacía está ahí, codo con codo, arrimando el hombro, trasladando propuestas a la Administración de Justicia y al Ministerio de Justicia. También estamos poniendo sobre la mesa las disfunciones que detectamos para que se puedan corregir y el sistema funcione cada vez mejor.

Usted ha defendido que la inteligencia artificial será una herramienta importante, pero nunca un sustituto de la abogacía. ¿Dónde está para usted la línea roja?

La línea roja está en que el papel de la abogacía es eminentemente humano, además de jurídico. La inteligencia artificial puede ser útil en determinadas materias, y de hecho la abogacía está siendo pionera en formación en competencias digitales, pero nunca puede entenderse como un sustituto. Hay aspectos que no pueden dejarse en manos de un algoritmo: la empatía, el rigor jurídico, el estudio del caso, la toma de decisiones o la elección de una estrategia. El profesional debe supervisar siempre la inteligencia artificial, comprobar que los datos son correctos, que las sentencias existen y que la interpretación jurídica es adecuada. Cuando en el centro de la Administración de Justicia están las personas, hay elementos que difícilmente pueden ser suplidos por una máquina.

“La inteligencia artificial no puede sustituir el papel humano de la abogacía” Fernando Rodríguez Santocildes — Presidente de la Abogacía de Castilla y León

¿Puede existir una brecha entre el mundo rural y las grandes ciudades con la implantación de la digitalización?

Sí, la digitalización ha generado brechas en varios sentidos. No solo entre el mundo rural y el urbano, aunque es evidente que todavía hay territorios donde ni siquiera llega internet. Si en un lugar no hay internet y exigimos trámites digitales, estamos marginando a esos ciudadanos. También existe una brecha digital vinculada a la edad. Hay compañeros y compañeras de más edad que han ejercido durante muchos años y que, ante la digitalización y la dificultad de adaptarse tecnológicamente, han terminado dejando la profesión. La brecha digital existe por razones geográficas, generacionales, culturales y formativas. Los más jóvenes son nativos digitales, pero para otras generaciones la adaptación puede ser mucho más complicada.

“La digitalización ha generado brechas” Fernando Rodríguez Santocildes — Presidente de la Abogacía de Castilla y León

Como bien ha mencionado antes, el turno de oficio es otro de los puntos clave. ¿Qué necesita este servicio para seguir siendo una garantía real de igualdad ante la justicia?

El turno de oficio garantiza que todos los ciudadanos puedan acceder a la justicia en condiciones de igualdad, como reconoce el artículo 119 de la Constitución. Esa garantía existe porque hay una abogacía comprometida, que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, muchas veces en condiciones indignas. El turno de oficio descansa sobre dos pilares: los profesionales y los colegios. Los profesionales están cada día en centros de detención, juzgados del mundo rural y capitales de provincia, pero en muchas ocasiones lo hacen con condiciones muy precarias. En Castilla y León, por la dispersión geográfica, un abogado puede tener que desplazarse 50, 60 o 100 kilómetros dentro de un mismo partido judicial, y esos desplazamientos muchas veces no se abonan. Además, las remuneraciones son muy bajas. También hay nuevos procedimientos derivados de cambios legislativos que no siempre se incorporan al baremo del turno de oficio. Eso significa que los abogados los están realizando sin una remuneración adecuada. Por eso pedimos una nueva ley de asistencia jurídica gratuita que dignifique la posición de los profesionales y establezca remuneraciones justas.

“El turno de oficio funciona gracias a una abogacía comprometida” Fernando Rodríguez Santocildes — Presidente de la Abogacía de Castilla y León

Las conclusiones del congreso se trasladarán a la Comisión para la Calidad del Servicio Público de Justicia. ¿Qué mensaje les gustaría transmitir?

De este congreso va a salir la voz de los nueve colegios de abogados de Castilla y León. Existe una colaboración cercana con el Tribunal Superior de Justicia, y queremos que esa voz no quede en el vacío, sino que se traduzca en soluciones concretas y eficientes. La abogacía está presente en los 41 tribunales de instancia de Castilla y León y está a pie de juzgado. Por eso puede aportar un análisis muy realista de cuál es la situación de la justicia en la comunidad.

“Queremos que la voz de la abogacía se traduzca en soluciones concretas” Fernando Rodríguez Santocildes — Presidente de la Abogacía de Castilla y León

El congreso ha teniendo mucho protagonismo en Zamora estos días. ¿Cómo se puede explicar su importancia a la ciudadanía?

El congreso es un momento en el que la abogacía de Castilla y León se detiene para reflexionar sobre la realidad de la justicia, sobre la profesión, sus carencias, sus necesidades y sus líneas de futuro. Una abogacía que se cuida y que cuida la Administración de Justicia es una garantía para los ciudadanos. Los ciudadanos de Castilla y León pueden estar tranquilos porque cuentan con una abogacía preparada, responsable desde el punto de vista deontológico y confiable. Hoy vemos incluso anuncios que dicen que no hace falta acudir a un abogado porque la inteligencia artificial puede resolverlo todo. Pero nadie se sometería a una operación quirúrgica siguiendo únicamente las instrucciones de una inteligencia artificial. Del mismo modo, cuando alguien tiene un problema jurídico serio, no puede dejarlo en manos de un algoritmo ni de una persona que no sea un profesional colegiado y preparado.

“Una abogacía que se cuida es una garantía para los ciudadanos” Fernando Rodríguez Santocildes — Presidente de la Abogacía de Castilla y León

¿Cree que las profesiones vinculadas a las humanidades o a las ciencias sociales se perciben como más sustituibles?

Habrá profesiones que cambien y otras que se transformen, pero eso no significa que desaparezcan. La abogacía ya ha cambiado mucho: la forma de trabajar, de relacionarse con los clientes y con la Administración de Justicia no es la misma que hace años. Antes se presentaba un papel y se ponía un sello. Eso ya ha pasado. Pero que cambien las herramientas no significa que la profesión sea sustituible. Lo que debemos hacer es subirnos al carro de la tecnología y seguir ejerciendo nuestra profesión para servir mejor a los ciudadanos.