El uso de fármacos para dejar de fumar se dispara entre los zamoranos

Casi 1.600 zamoranos recibieron a lo largo del último año tratamiento farmacológico financiado por Sacyl para abandonar el consumo del tabaco. Un ejercicio en el que, además, la Consejería de Sanidad realizó 67 inspecciones para controlar el cumplimiento de la Ley Antitabaco, de los cuales casi la mitad acabaron con la apertura de un expediente y de ellos la mayor parte, 23, en sanción en la provincia de Zamora, la segunda que acumuló más expedientes, aunque muy lejos de la primera, Valladolid.

Los datos de la estrategia de Sacyl para favorecer el abandono del tabaco mediante el acceso financiado a tratamientos farmacológicos, complementados con el seguimiento y apoyo de los profesionales de Atención Primaria, arrojan que las oficinas de farmacia de Zamora dispensaron 1.798 envases de medicamentos destinados a la deshabituación tabáquica, correspondientes a principios activos como citisina o citisiniclina, vareniclina y bupropión. Las cifras no incluyen las terapias sustitutivas con nicotina, que actualmente no están financiadas por el sistema sanitario público.

La información facilitada a Ical por la Consejería de Sanidad con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, indican que la infracción más frecuente en la comunidad fue fumar en lugares donde está prohibido, seguida de la venta en establecimientos no autorizados y otras irregularidades diversas. También se detectaron casos de venta a menores y deficiencias relacionadas con la señalización obligatoria. No hubo ninguna infracción muy grave.