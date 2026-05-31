Esperanza frente al cáncer en Zamora

En torno a un millar de personas se han enfundado la camiseta azul para participar en la octava edición de la Marcha Solidaria organizada por la Asociación Zamorana de Ayuda al paciente de cáncer, Azayca, concebida como una mañana de deporte, convivencia y solidaridad en apoyo a los pacientes oncológicos zamoranos.

La animación del grupo juvenil Mucho Cuzeo y entidades como Tradymupo y Roncones y Sonajas, contribuyeron a crear un ambiente festivo y participativo en una marcha a la que acompañó el buen tiempo.

Representantes institucionales, en la Marcha de Azayca / Victor Garrido / LZA

Pilar de la Higuera agradeció "a todas las instituciones que estén con nosotros, incluso la representación de la Universidad de Salamanca, que esté aquí, y es un encuentro, una interacción, una comunicación. Y también decirle a los pacientes que no están solos, que estamos con ellos".

Uno de los momentos emotivos es el pequeño homenaje que se rinde a Lumi, una paciente fallecida, recuerdo que se extiende a todas las personas víctimas de la enfermedad. "Pararemos, como siempre, en la Plaza de Alemania, porque ahí recordaremos a Lumi, que siempre nos saludaba desde allí, y a todos los que caminaban con nosotros.

"Lumi es una persona que desde que se iniciaron las marchas hace siete años se colocaba siempre en la Plaza de Alemania a saludarnos, porque ella no podía caminar con nosotros. La saludamos nuevamente este año, aunque no nos pueda acompañar ya, y junto con ella a todos los que nos acompañaban en las marchas y que ahora mismo no están con nosotros", indicó la presidenta.

El mensaje fundamental de este día: "De esperanza y de exigencia a la investigación. De exigir la investigación, los recursos mejores para los pacientes oncológicos de Zamora. Decirles también que estamos a su disposición, tenemos ahora mismo proyectos de apoyo al tratamiento de lo más innovador y que tenemos el corazón y el rigor profesional que puede atenderles".

De la Higuera confió en que la llegada del verano no confirme las previsiones de posibles dificultades en el servicio de Oncología. "Ahora durante el mes de junio valoraremos con el servicio de Oncología en qué situación está y nosotros siempre hemos tenido las puertas abiertas de la Delegación Territorial de la Junta y esperamos seguirlas teniendo abiertas por si hubiera algún problema, pero que de momento nosotros no podemos decir nada".

Participantes, con las camisetas azules. / Victor Garrido / LZA

La ginecóloga Ana Álvarez estuvo presente en la marcha en representación de los profesionales de un servicio "que funciona estupendamente porque lo hace con rigor profesional y con mucha humanidad. Eso es lo que nos cuentan a nosotros los pacientes y lo que nosotros queremos reconocer y decir", explicó De la Higuera.

Azayca repartió un millar de camisetas, aunque la cifra de participantes en la marcha no es exactamente esa cantidad, ya que hay personas que se suman sin ella y otras que la adquieren, pero luego por el motivo que sea, fundamentalmente el calor de estos días, pueden quedarse en casa.

Como colofón a la jornada, los asistentes pudieron disfrutar de una master class de baile impartida por Josema.