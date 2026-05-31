La Diputación compra siete obras de arte relacionadas con Zamora

La Diputación de Zamora ha adquirido siete obras de arte vinculadas con Zamora bien sea por su temática, bien que su autor es zamorano.

Las creaciones que pasan a engrosar el fondo artístico de la Diputación Provincial por la relación de su autor con la provincia corresponden a «Restos del carro», pintado por Castilviejo. El óleo sobre lienzo de 122x122 centímetros, pintado por quien fuera profesor con Bedate de la Escuela de San Ildefonso, galardonado con el premio Castilla y León de las Artes en 2002 y una relevante figura de la plástica contemporánea del último tercio del siglo XX, tiene un valor de 18.000 euros.

La obra de Castilviejo, ahora en manos de la Diputación, ilustró una monográfica sobre el pintor. / Archivo

La nómina la completan la escultura «Torso femenino» realizado por Ramón Abrantes, una pieza única efectuada en mármol sobre peana del mismo material adquirida por 4.500 euros; el cuadro «Silueta de Zamora», una acuarela de la urbe de 151x90 centímetros de Fernando Lozano Bordell por 6.600 euros; el óleo sobre tabla «Raíces y ramas» de 100x100 centímetros pintado por el toresano Juan Carlos Matilla, fallecido en 2021, comprado por 3.000 euros.

Las tres pinturas restantes son creaciones centrada en Zamora. En concreto, una acuarela sobre papel titulada «Balborraz y plaza», de 90 x130 centímetros realizada por Adrián Marmolejoy comprada por 2.500 euros; «Aceña», un óleo sobre tabla de 120x120 centímetros pintado por Cristóbal León que ha supuesto 3.000 euros; y «Santiago del Burgo», una propuesta en técnica mixta sobre tabla de 80x120 centímetros de Paco Segovia que ha supuesto una inversión de 3.000 euros.

Partida

El diputado de Cultura, Víctor López de la Parte, precisa que estas adquisiciones responden al «compromiso del equipo de Gobierno de comprar obra de arte para apoyar a los artistas zamoranos y para seguir ampliando el fondo de artes de la Diputación».

El vicepresidente primero de la institución provincial asegura que el desembolso «está previsto en el presupuesto de este año en la partida específica para la adquisición de obras de arte».

Destino

El titular de Cultura defiende que las piezas «incrementan el patrimonio artístico de la institución» y sobre su destino apunta que «no todas irá» a las salas de artistas zamoranos que acogerá el antiguo Palacio de la Diputación. En este sentido ahondó que la institución provincia «tiene que comprar obra para la propia casa porque en el momento en el que se haga el futuro museo de artistas zamoranos la sede institucional se va a quedar sin muchos cuadros», que actualmente decoran tanto pasillos como despachos oficiales.

Compras recientes

Con anterioridad la Diputación de Zamora se ha hecho con creaciones de los zamoranos Antonio Pedrero o de Higinio Vázquez, con la maqueta de bronce del miliario de José Luis Coomonte, la obra de metro y medio de altura que la institución provincial regaló a la ciudad, o incluso con un crucificado de Ricardo Flecha, una escultura de bulto redondo ejecutada en 1989 fruto del estudio de llevó a cabo el escultor sobre cómo morían los hombres crucificados y que se presentó públicamente en la presentación de la campaña de campaña de promoción turística de la Semana Santa 2026. Estas piezas, en su momento, se anunció que ocuparán la tercera planta del palacio neorrenacentista.

El proyecto de adaptación de varios espacios del antiguo Palacio Provincial cuenta con un presupuesto base de licitación de 599.934,34 euros, IVA incluido, y se financiará con fondos propios de la institución provincial correspondientes a 2026. Prevé habilitarse, entre otras mejoras, la antigua sala de recaudación como sala de exposiciones temporales, cumpliendo los requisitos técnicos necesarios para acoger muestras de calidad, tanto de los fondos propios de la institución como de exposiciones itinerantes.