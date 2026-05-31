El colaborador de televisión Javier Pérez Campos participará en el Play CyL Summit 2026 de Zamora

Javier Pérez Campos, colaborador de Cuarto Milenio y Horizonte, participará en el Play CyL Summit 2026, que se celebrará en Zamora los próximos 4 y 5 de junio. El evento se presenta como la antesala de CyL Games Show 2026, la gran cita del videojuego y la cultura digital de Castilla y León, que celebrará su segunda edición durante el fin de semana en el recinto ferial Ifeza.

Play CyL Summit 2026 consitirá en un encuentro profesional de primer orden diseñado para conectar de forma directa la formación académica y la pujante industria del videojuego. "Con un formato dinámico que incluye mesas redondas, charlas magistrales y masterclasses técnicas, el evento será de acceso totalmente gratuito hasta completar el aforo del recinto", detallan desde la organización.

La apertura oficial del Summit tendrá lugar el jueves 4 de junio a las 10.00 horas y contará con la presencia institucional de Mariano Muñoz, Director General de Industria de la Junta de Castilla y León, quien inaugurará las jornadas. La organización destaca de manera prioritaria que la celebración de este evento de "alto nivel estratégico para el sector tecnológico y cultural de la región es posible gracias al impulso fundamental e implicación de la Consejería de Industria de la Junta de Castilla y León, cuyo apoyo cofinancia y respalda esta apuesta por el talento, el empleo digital y la innovación en la Comunidad".

Programación

Jueves 4 de junio: Análisis del sector, desarrollo local y el fenómeno del terror

La primera jornada arrancará analizando el contexto autonómico con la ponencia "El videojuego en Castilla y León" (10.00 horas), a cargo de la directiva de Asivicyl: Iván José Gómez Rojo (presidente y CEO de GameZ Studio), José Antonio Bartolomé (gerente) y David Lorenzo (vicepresidente y CEO de Daloar). Seguidamente, a las 11.00 horas, se presentará el innovador proyecto "Pocket University Gaming" con la participación de Francisco Díaz Plaza (vicepresidente de Asivicyl y CEO de Daloar).

El bloque central de la mañana abordará la "Evolución del videojuego" (11.30 horas) de la mano del diseñador y divulgador Víctor Fernández (VictorDevelops), seguida por la ponencia práctica "Cómo hacer un videojuego desde cero" (12.30 horas), impartida por el desarrollador y creador de contenido Carlos Belenguer (Melenitas Dev).

Por la tarde, la música tomará el protagonismo a las 16.00 horas con "La importancia de elegir bien la BSO", donde debatirán Alexander Elósegui y Sergio Villar (Wild Cat Records) junto a la compositora Nerea Herreros. El broche de oro del jueves (18.00 horas) lo pondrá la mesa redonda "Las mecánicas del terror", una sesión de alta expectación que reunirá a desarrolladores líderes como Jorge Gutiérrez (Bowl of Tentacles) y David Carrasco (Vermila Studios) junto a Javier Pérez Campos, reputado escritor y periodista de los programas de televisión Cuarto Milenio y Horizonte.

Viernes 5 de junio: Retos de la industria, inclusión y la leyenda de John Romero

La jornada del viernes se centrará en el negocio global y la alta especialización técnica. A las 10.00 horas se abrirá el debate con "Publicar tu videojuego es fácil", con Inés Ramalho (Xsolla) y Rabia Dincer (Crazy Games). A las 11.15 horas será el turno de la mesa "Women in Games", un espacio clave sobre diversidad y liderazgo femenino que contará con Rita Mónica (Saber Interactive) y Dacil Alonso (The Gaming Business).

El análisis histórico llegará a las 12.30 horas con "Pasado y presente del videojuego español", donde referentes históricos como Pablo Ruíz (Dinamic) debatirán junto a Diego Vargas (creador de Cinco Duros), Jordi Mesa (GameZ Studio), Jon Shepard (Devuego) y Sergio Martín (Replicante, de Retro Gamer). Por la tarde, a las 16.00 horas, se abordará una de las preguntas más críticas del panorama actual: "¿El sector del videojuego está en crisis?", con un panel integrado por Arturo Monedero (Madrid In Game), Emilio Hurtado (The Gaming Business), Iván J. Gómez (GameZ Studio) y Gabriel Orellana (Gamer de Nacimiento).

El clímax internacional del Summit tendrá lugar a las 18.00 horas con la ponencia magna "DOOM y la mente que cambió el juego", impartida en persona por John Romero (Romero Games), icono mundial de la industria y creador del legendario videojuego DOOM.

Formación técnica avanzada: Masterclasses de Unreal Engine

De forma paralela a las ponencias principales, el viernes 5 de junio se impartirán dos exclusivas masterclasses de Unreal Engine, el motor gráfico líder del mercado, dirigidas a estudiantes y desarrolladores que busquen dar un salto cualitativo profesional. A las 11.00 horas, habrá una sesión técnica impartida por David Carmona, Unreal Authorized Instructor y a las 18.00 horas, está prevista otra charla a cargo de Jorge de la Osa, Unreal Authorized Instructor.

Ambiciosa propuesta, que consolida el Play CyL Summit 2026 como una cita ineludible en el norte de España para profesionales, estudiantes, empresas y entusiastas de los videojuegos, proyectando el talento de Castilla y León hacia el mercado global.